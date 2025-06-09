«Тазагрорыбпром» внедряет систему электронного документооборота «Этлас»

ООО «Тазагрорыбпром» завершило внедрение системы электронного документооборота «ЭТЛАС» версии 7.1 комплектации «Про». Данное решение призвано оптимизировать работу с документацией, повысить эффективность делопроизводства и обеспечить безопасность хранения данных. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

«Тазагрорыбпром» — предприятие, занимающееся рыбной промышленностью и сельским хозяйством. В условиях роста объемов документооборота и необходимости обработки информации внедрение системы управления документами стало стратегически важным шагом. Использование СЭД «Этлас» позволило минимизировать затраты на бумажный документооборот, повысить прозрачность бизнес-процессов и ускорить согласование документов.

Система «Этлас» включает в себя набор подсистем и модулей, которые обеспечивают полный цикл работы с документацией: электронный архив документов – хранение и доступ к документам в централизованном репозитории; контекстный поиск – поиск информации по атрибутам и содержимому документов; подсистема маршрутизации документов – автоматизация процессов согласования, подписания и передачи документов; подсистема контроля исполнения – управление задачами, назначение ответственных лиц и мониторинг выполнения поручений; подсистема шаблонов документов – ускоренное создание унифицированных документов, соответствующих корпоративным стандартам; поддержка юридически значимой ЭЦП – обеспечение юридической значимости документов без необходимости бумажного дублирования; веб-доступ – возможность безопасной удаленной работы с документами из любой точки мира; модуль интеграции с «Диадок» – автоматизированный обмен электронными документами с контрагентами.

Дополнительно в системе реализованы механизмы автоматического структурирования, нумерации, именования и размещения документов, что значительно упрощает их обработку.

Для успешного запуска системы были выполнены следующие этапы работы: инсталляция программного обеспечения на сервере предприятия; конфигурирование системы в соответствии с техническим заданием и потребностями предприятия; заполнение ключевых справочников, классификаторов и нормативных документов; разработка подробных инструкций и регламентов по работе с системой; проведение обучающих семинаров для администраторов; организация технической поддержки и сопровождения системы в период адаптации.

После запуска СЭД «Этлас» ООО «Тазагрорыбпром» получило: централизованное хранилище документов с возможностью быстрого поиска и оперативного доступа; автоматизацию процессов согласования, подписания и контроля исполнения документов, что сократило время обработки; снижение бумажного документооборота, уменьшение затрат на печать и хранение документов; улучшение взаимодействия с контрагентами благодаря интеграции с системой «Диадок»; повышение безопасности и конфиденциальности данных за счет использования электронной цифровой подписи и защищенных каналов передачи информации.