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«Гравитон» и «ХайТэк» представили универсальный аппаратный комплекс для высокоплотных вычислений GraLinQ AI

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» совместно с компанией «ХайТэк» разработали и представили универсальный аппаратный ИИ-комплекс GraLinQ AI. Решение создано для критически важных областей — от городской безопасности до научных исследований. GraLinQ AI является инструментом для работы с технологиями искусственного интеллекта и предоставляет компаниям и государственным организациям возможность развертывания нейронных сетей.

В составе аппаратного комплекса GraLinQ AI используется новый сервер от «Гравитон» на основе отечественной материнской платы «Онега» собственной разработки компании. 80% электронных модулей данной модели разработаны и произведены в России.

В составе аппаратного комплекса GraLinQ AI используется новый сервер от «Гравитон» на основе отечественной материнской платы «Онега» собственной разработки компании. 80% электронных модулей данной модели разработаны и произведены в России.

Благодаря российским ускорителям LinQ HPD комплекс GraLinQ AI можно применять практически во всех отраслях, где важны высокая производительность и безотказность. Максимальная производительность комплекса составляет 384 TOPS — триллионов операций в секунду — на одном устройстве. Один GraLinQ AI способен одновременно реализовывать более 16 различных нейронных сетей. При использовании нескольких ускорителей производительность увеличивается пропорционально их числу, что позволяет строить системы любой мощности — от локальных решений до крупных дата-центров.

Сверхнизкая задержка обработки играет ключевую роль и составляет всего 2,3 миллисекунды для нейронной сети ResNet-50. Этот показатель можно дополнительно снизить до 1,5 мс с помощью специализированных инструментов оптимизации, предлагаемых компилятором фреймворка LinQ — DNN Quant и Graph Optimizer. Надежность функционирования системы обеспечивается комплексом защитных механизмов, который включает коррекцию ошибок памяти — ECC, систему контроля зависания — Watchdog Timer, постоянный мониторинг энергопотребления и температурного режима, а также адаптивное управление частотой процессора для достижения оптимального энергопотребления.

Этот комплекс может найти применение в различных сферах: в системе видеонаблюдения и городской безопасности для распознавания лиц и анализа дорожной обстановки, в области биометрии и контроля доступа для быстрой обработки данных с защищенной памятью, в корпоративных и облачных сервисах для интеграции ИИ-решений и систем рекомендаций, а также в научных исследованиях и разработке лекарственных средств для ускорения сложных вычислительных процессов и молекулярного моделирования.

«Благодаря сотрудничеству с компаний “ХайТэк”, мы расширили модельный ряд решений для работы с технологиями ИИ. Примечательно, что в GraLinQ AI используются только отечественные ускорители, сопоставимые по своим характеристикам с зарубежными аналогами, что позволяет применять его даже там, где предъявляются особые требования к инфраструктуре. Не секрет, что для многих отраслей экономики, будь то медицина, финансы, ОПК и пр., критично использование именно доверенных аппаратных решений и платформ, поскольку только они способны обеспечить надлежащую безопасность и защиту данных», — сказал Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

«GraLinQ AI — решение для обеспечения технологического суверенитета России в сфере искусственного интеллекта. Совместно с партнерами мы создали продукт, который позволяет российским компаниям и государственным структурам повысить эффективность ИТ-инфраструктуры за счет применения для работы с ИИ специализированного аппаратного комплекса, не завися при этом от зарубежных вендоров. Это особенно критично в текущих геополитических условиях, когда доступ к передовым технологиям может быть как ограничен, так и вовсе закрыт», — отметил Андрей Панков, генеральный директор «ХайТэк».

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