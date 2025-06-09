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AГНЕКО и SimpleOne заключили партнерское соглашение в целях развития решений вендора

Системный интегратор программных решений для управления оборудованием и информационными ресурсами «АГНЕКО Сервис» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, объявили о начале партнерства. Интегратор будет заниматься внедрением и поддержкой решений SimpleOne ITSM и ITAM. Об этом CNews сообщили представители

Партнерство направлено на удовлетворение растущего спроса клиентов «AГНЕКО Сервис» на отечественные ITSM и ITAM-решения. После мониторинга рынка интегратор остановил свой выбор на SimpleOne, как наиболее оптимальном решении с гибкими возможностями настройки. Особый интерес для клиентов «AГНЕКО Сервис» представляют продукты SimpleOne ITSM и ITAM.

«Мы рады началу сотрудничества с «AГНЕКО Сервис» — компанией с богатым опытом системной интеграции и глубоким пониманием потребностей российского бизнеса в области управления ИТ-процессами. Экспертиза «АГНЕКО Сервис» в области управления оборудованием и информационными ресурсами отлично дополняет наши решения для автоматизации сервисных процессов», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Сотрудничество компаний обеспечит представителей российского бизнеса надежными отечественными решениями для управления ИТ-услугами и активами и позволит заменить зарубежные продукты без потери функциональности. Компании настроены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

«В условиях активного импортозамещения мы часто получаем запросы на российские системы ServiceDesk. Платформа SimpleOne имеет схожую функциональность с крупнейшими зарубежными аналогами и при этом является гибко настраиваемым продуктом, что полностью закрывает потребности наших клиентов», — сказала Алла Дорогова, руководитель проектного отдела «АГНЕКО Сервис».

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