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Ставка на инновации: Сбербанк и «Сириус» поддержат перспективные технологические компании

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и генеральный директор ИНТЦ «Сириус» Александр Комолов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно призвано укрепить взаимодействие между банком и научно-техническим центром, открывая новые перспективы для развития искусственного интеллекта, цифровых технологий и масштабирования инноваций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ предусматривает создание совместных проектов в статусе резидентов «Сириуса», развитие экспериментальных практик и поддержку компаний. Сбербанк предоставит экспертизу, поможет реализовать перспективные разработки и подготовить кадры для цифровой экономики.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Объединяя компетенции «Сбера» и научный потенциал «Сириуса», мы развиваем еще одно перспективное интеллектуальное партнерство, где рождаются прорывные решения для бизнеса, государства и общества. Вместе мы заинтересованы в том, чтобы в России появлялось все больше сильных игроков в сфере искусственного интеллекта, инновационных продуктов и цифровых сервисов. Рассчитываю, что наше сотрудничество станет еще один важным шагом укрепления технологической независимости страны».

Александр Комолов, генеральный директор АО «УК ИНТЦ «Сириус»: «Сириус – это место, где концентрируется интеллектуальный потенциал и исследовательская инфраструктура мирового уровня. Ведь именно такая задача ставилась перед нами Президентом России. И мы стараемся создать все условия для ускорения внедрения инноваций в ключевых отраслях, для того, чтобы они повысили конкурентоспособность российских технологий и обеспечили людям доступ к передовым сервисам. И наше партнерство со «Сбером» позволит развить максимально комфортную научно-технологическую среду для существующих и будущих резидентов ИНТЦ "Сириус"».

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