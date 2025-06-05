«Ред Софт» и «1С-Битрикс» подписали соглашение о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и разработчик систем для управления веб-проектами и цифровой платформы для управления бизнесом «1С-Битрикс» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «1С-Битрикс».

Заключение соглашения о сотрудничестве между компаниями состоялось в торжественной обстановке. От имени «1С-Битрикс» документ о партнерстве подписал директор по работе с ключевыми клиентами Александр Воеводин. Компанию «Ред Софт» и «1С-Битрикс» подписали соглашение о сотрудничестве представил заместитель генерального директора Рустам Рустамов.

Взаимодействие между компаниями началось в 2021 г. при получении сертификата совместимости решений «1С-Битрикс» с операционной системой «Ред ОС». В 2024 г. стороны провели масштабную работу по актуализации совместимости с новой версией — «Ред ОС 8», обеспечив поддержку современных технологий и требований безопасности. В настоящее время специалисты компаний активно работают над интеграцией продуктов «1С-Битрикс» с системой управления инфраструктурой «Ред АДМ», что позволит предложить клиентам комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов.

В рамках соглашения «Ред Софт» и «1С-Битрикс» планируют совместно развивать проекты в сфере цифровых технологий. Партнеры уделят особое внимание изучению и внедрению перспективных технологий, включая тестирование новых решений для повышения эффективности ИТ-инфраструктур.

Важным аспектом сотрудничества станет автоматизация рабочих процессов, направленная на оптимизацию управления данными и ресурсами. Отдельное внимание будет уделено вопросам информационной безопасности, включая разработку защищенных сред для работы корпоративных приложений.

«Мы высоко ценим сотрудничество с «Ред Софт» и видим значительный потенциал в совместных проектах. Интеграция наших решений с «Ред ОС» и «Ред АДМ» открывает новые возможности для бизнеса и государственных корпораций», – сказал Александр Воеводин, директор по работе с ключевыми клиентами «1С-Битрикс».

«Наше партнерство с «1С-Битрикс» — это важный шаг в развитии отечественных ИТ-решений. Совместные усилия позволят предложить рынку надежные и безопасные продукты, соответствующие требованиям цифровой трансформации», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».