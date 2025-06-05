Мониторинг и capacity planning: производители решений «Пульт» и Octopus объявили о стратегическом партнерстве

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и производитель ИТ-продуктов и программных решений ГК «Юзтех» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании объединят свои компетенции в области классического ИТ-мониторинга и планирования ИТ-ресурсов (capacity planning), чтобы предложить рынку комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель».

Объединение усилий двух ведущих ИТ-компаний позволит обеспечить полный контроль над инфраструктурой — от нынешнего состояния до сценариев развития.

«Это сотрудничество будет способствовать росту обеих компаний и усилению наших позиций на рынке. Вместе мы сможем предложить российским предприятиям надежное решение для непрерывного контроля за ИТ-инфраструктурой, а также для снижения затрат за счет точного планирования производственных мощностей», — сказал Дмитрий Унтила, руководитель продукта «Пульт».

«Сотрудничество с "Лабораторией Числитель" соответствует нашей стратегии работы с ведущими вендорами. Это позволяет нам совместно предлагать рынку наиболее эффективные и надежные решения. Мы нацелены на создание синергии практического опыта, что поможет предприятиям максимально результативно использовать технологии для управления ИТ-инфраструктурой», — сказал Павел Ерошкин, директор продукта Octopus ГК «Юзтех».