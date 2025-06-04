В Самаре выросла скорость мобильного интернета

Скорость загрузки интернет-данных в устройствах жителей города увеличилась более чем на 10%. «МегаФон» реализовал в областной столице проект по техническому тюнингу сети. В результате самарцы получили стабильный сигнал, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы велись с октября 2024 г. во всех районах города — от центра до окраин и пригорода. Обновление затронуло жилые кварталы, торговые центры, промышленные предприятия, зоны отдыха и санатории. Отдельное внимание уделили ключевым транспортным узлам — авто- и ж/д вокзалам.

На начальном этапе специалисты провели драйв-тесты и аудит существующего телеком-оборудования. Это позволило определить зоны, требующие оптимизации. Далее инженеры выполнили комплекс работ: настроили радиопараметры, изменили азимуты и углы наклона антенн. Настройки телеком-оборудования были улучшены с учетом изменений в архитектуре и ландшафте города. В результате увеличилась зона покрытия сети, скорость загрузки онлайн-сервисов и эффективность использования частотного ресурса оператора.

«За последний год потребление мобильного интернета в Самаре выросло на 15%. Учитывая развитие городской инфраструктуры и рост спроса на связь, регулярная модернизация сети становится необходимостью. Рациональное использование частотного ресурса — приоритет в таких работах. Правильные настройки помогают разгрузить сети, увеличить скорость скачивания в гаджетах самарцев, а также создать условия для роста числа абонентов в будущем», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Никита Пикульников.