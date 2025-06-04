CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Самаре выросла скорость мобильного интернета

Скорость загрузки интернет-данных в устройствах жителей города увеличилась более чем на 10%. «МегаФон» реализовал в областной столице проект по техническому тюнингу сети. В результате самарцы получили стабильный сигнал, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы велись с октября 2024 г. во всех районах города — от центра до окраин и пригорода. Обновление затронуло жилые кварталы, торговые центры, промышленные предприятия, зоны отдыха и санатории. Отдельное внимание уделили ключевым транспортным узлам — авто- и ж/д вокзалам.

На начальном этапе специалисты провели драйв-тесты и аудит существующего телеком-оборудования. Это позволило определить зоны, требующие оптимизации. Далее инженеры выполнили комплекс работ: настроили радиопараметры, изменили азимуты и углы наклона антенн. Настройки телеком-оборудования были улучшены с учетом изменений в архитектуре и ландшафте города. В результате увеличилась зона покрытия сети, скорость загрузки онлайн-сервисов и эффективность использования частотного ресурса оператора.

«За последний год потребление мобильного интернета в Самаре выросло на 15%. Учитывая развитие городской инфраструктуры и рост спроса на связь, регулярная модернизация сети становится необходимостью. Рациональное использование частотного ресурса — приоритет в таких работах. Правильные настройки помогают разгрузить сети, увеличить скорость скачивания в гаджетах самарцев, а также создать условия для роста числа абонентов в будущем», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Никита Пикульников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

В России появилось мобильное решение для биометрии

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще