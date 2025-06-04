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Sibedge выходит на рынок искусственного интеллекта: новая веха в развитии компании

Компания Sibedge, известная своими решениями в сфере цифровой трансформации бизнеса, объявляет о стратегическом переходе — одним из ключевых направлений стала разработка и внедрение прикладных решений на базе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители Sibedge.

В течение 2024 г. компания системно готовилась к этому шагу: пересматривались внутренние процессы, усиливалась команда, запускались пилотные проекты. Сегодня Sibedge официально заявляет о выходе на рынок ИИ-решений.

Обновленные направления включают: разработку программного обеспечения с интеграцией ИИ; инженерный консалтинг с фокусом на цифровые трансформации; создание прикладных ИИ-продуктов под задачи бизнеса.

«Искусственный интеллект стал не просто модным веянием — он превращается в реальный инструмент для роста и устойчивости компаний, — отметили представители Sibedge. — Мы не следуем трендам, мы тщательно изучаем, анализируем и осваиваем новые технологии. И только убедившись в пользе, предлагаем бизнесу решения, которые автоматизируют бизнес-процессы».

Компания делает акцент на практическое применение технологий. Внедрение ИИ важный, но сложный процесс, который требует грамотного подхода и глубокого понимания бизнес-задач. Ключевая задача компании – усиливать продукт заказчика за счет внедрения технологии, чтобы она приносила измеримый результат. Такой подход позволяет клиентам получать реальную отдачу от инвестиций в цифровизацию и делать шаг новый шаг к построению post-цифровой компании.

«Sibedge входит в новую фазу. Мы видим, как ИИ меняет подход к построению ИТ-решений, и наша задача — превратить его в действенный инструмент для решения прикладных задач бизнеса», — сказал Александр Калинин, управляющий партнер Sibedge и директор по развитию бизнеса в России.

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