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«Рег.ру» помог цифровизировать в облаке 5 тысяч российских строительных компаний

Российская технологическая компания «Рег.ру» развернула отказоустойчивую облачную инфраструктуру для обслуживания цифровой ERP-системы и маркетплейса строительных материалов с более чем 1,5 млн товарных наименований от ИТ-разработчика Stworka, специализирующемся на автоматизации строительной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Российская SaaS-платформа Stworka ориентирована на цифровизацию строительных и производственных компаний. В системе доступны решения для автоматизации документооборота, учета оборудования, контроля исполнения задач, закупок и логистики на объектах строительства.

Облачная инфраструктура, развернутая специалистами «Рег.ру», включает в себя распределенные облачные серверы, dev- и stage-контуры, виртуальные машины для мониторинга и управления разработкой, а также отказоустойчивую базу данных для хранения и обработки больших объемов прайс-листов. Производительность системы обеспечивается использованием NVMe-дисков и контейнерной архитектуры с Docker. В рамках проекта также было реализовано автоматическое резервное копирование. Время отклика серверной части системы в 90% случаев не превышает 300 миллисекунд — критичный показатель для ERP-систем и B2B-маркетплейсов.

«Наши сервисы обрабатывают десятки гигабайт прайс-листов ежедневно. От производительности зависит качество сервиса для пользователей — обновление остатков, цен и позиций должно происходить без задержек. В облаке «Рег.ру» мы получили стабильную инфраструктуру с необходимыми характеристиками и гибкостью масштабирования под рост нагрузки», — сказал Александр Матовников, CEO Stworka.

«Для цифровых проектов в строительной и производственной отраслях особенно важны надежность, гибкость и управляемость инфраструктуры — от этого зависит эффективность работы подрядчиков и поставщиков на всех этапах проектов. Мы видим, что облако становится логичной технологической основой для таких решений. Облако «Рег.ру» спроектировано с учетом этих потребностей: мы обеспечиваем SLA до 99,98%, поддерживаем геораспределенность и возможность быстрого расширения мощностей под бизнес-задачи заказчиков», — отметил Андрей Серпецкий, руководитель отдела продаж «Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» построена на базе технологий OpenStack, KVM и Kubernetes. Решения используются для разработки, тестирования, запуска нагруженных бизнес-приложений и размещения ИТ-инфраструктуры компаний любого уровня.

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