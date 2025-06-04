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«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 брендов складных смартфонов в январе-апреле 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, назвала топ-5 брендов складных смартфонов в январе-апреля 2025 г. В список самых продаваемых гаджетов вошли HUAWEI, Samsung, Tecno, Infinix и динамично развивающийся китайский бренд. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.Видео-Эльдорадо» Никита Толпыгин: «Складные смартфоны продолжают набирать популярность среди покупателей М.Видео-Эльдорадо. В январе-апреле 2025 года наибольший вклад в продажи устройств с гибким экраном внес бренд Huawei — он занял 51% в выручке и 42% в количественном выражении. Рост выручки на 77% и продаж в штуках на 53% год к году говорит о высоком интересе покупателей к новинкам бренда, широкой представленности моделей и выгодных предложениях. На втором месте — Samsung, с долей 29% в деньгах и 30% в штуках, что свидетельствует о стабильном спросе на линейку складных устройств бренда. Tecno и Infinix вошли в топ-5. У Tecno — 7% в деньгах и 12% в штуках, у Infinix — 1% и 2% соответственно. Последние два бренда показывают высокую динамику: их продажи в штуках за год увеличились вдвое, что отражает растущий интерес к доступным складным моделям. Положительную динамику также демонстрирует Xiaomi — бренд удвоил продажи как в деньгах, так и в штуках».

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