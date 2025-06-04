CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет на территории крупного международного научного центра

«МегаФона» модернизировал сеть на территории Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковном наукограде Дубна. Благодаря этому ученые, сотрудники и гости института уже могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 195 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более 5000 человек в семи лабораториях ОИЯИ, сопоставимых с большими институтами, работают над исследованиями в областях ядерной физики, физики элементарных частиц и другими. ОИЯИ принадлежит более половины открытий в ядерной физике, зарегистрированных в СССР, при этом ученые и сейчас продолжают постигать новые научные высоты.

Для того, чтобы специалисты и гости института могли оставаться на связи и с большим комфортом заниматься исследованиями, специалисты «МегаФона» задействовали сразу несколько частотных диапазонов разных поколений связи: от низкочастотных диапазонов 2G до высокочастотных — 4G. Это позволяет обеспечить не только равномерное покрытие по всей локации, но стабильную скорость мобильного интернета.

Благодаря поддержке технологии MIMO 2×2 новое телеком-оборудование способно обрабатывать больше одновременных подключений, сохраняя качественное соединение даже в часы высокой нагрузки. А подключенная технология VoLTE позволяет сотрудникам и гостям ОИЯИ совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом без потери в качестве сигнала.

«ОИЯИ — флагман российской науки, где используют современные технологии для проведения уникальных исследований. Именно поэтому мы внедрили наши надежные решения, обеспечив надежную и быструю связь, которая станет помощником для ученых и всех, кто работает на стыке будущего и настоящего», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

В России появилось мобильное решение для биометрии

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще