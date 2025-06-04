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Lansoft и «Сибур» заключили Меморандум о сотрудничестве для развития ИТ-решений

ИТ-холдинг Lansoft , российский разработчик корпоративного программного обеспечения, и «Сибур», компания в глобальной нефтехимии, объявили о подписании Меморандума о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Соглашение открывает путь к созданию новых технологических решений, которые помогут российским промышленным предприятиям работать эффективнее и становиться устойчивее.

Компании намерены тиражировать успешные разработки, выводить их на рынок и развивать вместе — как для самого «Сибура», так и для других игроков промышленного сектора. В планах — расширение на международные рынки, включая страны, где российские технологии востребованы.

Главный акцент сделан на создании цифровых инструментов, которые эффективно решают бизнес-задачи — от стратегического управления до повышения операционной эффективности. Это партнёрство призвано стать примером объединения усилий промышленности и ИT-разработчиков для создания независимых технологических решений.

«Это сотрудничество имеет стратегическое значение для развития отечественных ИТ-решений в промышленном секторе. Объединение нашей экспертизы в разработке тиражного ПО с глубоким пониманием СИБУР потребностей сложного производства позволит создавать по-настоящему востребованные и эффективные продукты. Мы нацелены на долгосрочное партнерство, которое внесет существенный вклад в технологический суверенитет России», — сказал Андрей Шарак, генеральный директор Lansoft.

«Для «Сибура» цифровизация производственных процессов — один из важных векторов развития. Мы заинтересованы в обмене опытом и сотрудничестве с технологическими партнёрами, такими как Lansoft, чтобы вместе находить современные и устойчивые решения. Наша цель — не только оптимизировать собственные процессы и повысить их эффективность, но и формировать практики, которые будут востребованы всей российской промышленностью. Подписанный меморандум — шаг в сторону совместного поиска и разработки эффективных отечественных ИТ-решений», — сказал Василий Номоконов, член правления, исполнительный директор, «Сибур».

Стороны подчеркивают, что соглашение является рамочным документом, который отражает общие намерения и служит основой для дальнейшего развития детальных соглашений о сотрудничестве.

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