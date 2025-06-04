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IBS расширила возможности платформы «Планета.НСИ» за счет внедрения ИИ

Компания IBS объявляет о расширении функциональности low-code-платформы «Планета.НСИ» путем интеграции технологий искусственного интеллекта.

«Планета.НСИ» — современное отечественное решение для управления нормативными и справочными данными, разработанное IBS на базе высокопроизводительной экосистемы собственной платформы «Планета.». Обновленная версия системы включает шесть востребованных функций, реализованных с использованием ИИ: умный поиск данных с нечеткими критериями, умный классификатор номенклатуры по ОКПД 2, нормализация наименований, выделение атрибутов, поиск дубликатов, поиск аналогов. Это на порядок снизит количество ручного труда и ошибок, повысит качество данных, ускорит и значительно упростит работу конечного пользователя.

Команда IBS исследовала потенциал применения ИИ в собственном продукте «Планета.НСИ», проверила сформированные гипотезы на практике и внедрила первый пакет функций с технологиями искусственного интеллекта на основе On-Premise-технологий.

Армен Кочаров, директор центра инновационных технологий IBS, сказал: «Новые возможности платформы "Планета.НСИ" — это один из первых примеров промышленного применения ИИ в отечественных MDM-системах. Теперь специалисты, работающие с НСИ, могут за одну итерацию выполнять задачи, для которых ранее требовалось множество ручных операций. ИИ поможет им быстро найти среди миллионов номенклатурных позиций нужную, даже если не помнить ее точное название или артикул, извлечь атрибуты из описаний, нормализовать и классифицировать данные, и все это за считанные секунды. Мы планируем развивать и расширять использование ИИ-технологий и в других продуктах семейства “Планета.” в аналитических решениях, решениях для интегрированного бизнес-планирования, и других».

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