ДОМ.РФ внедрил систему разработки с применением ИИ-ассистентов

Уникальная цифровая среда для разработки, созданная компанией «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ), с встроенной системой помощников уже позволила увеличить количество запусков ИТ-продуктов на 25% и сократить трудозатраты на 20%.

Об этом рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов на сессии «Игра на опережение. Цифровизация как конкурентный актив» форума ЦИПР в Нижнем Новгороде.

«ДОМ.РФ постоянно разрабатывает и запускает новые сервисы. Для ускоренного ввода в эксплуатацию значимых ИТ-решений мы придумали платформу разработки с ИИ-ассистентами. Она не только позволила ускорить техническую разработку продуктов, но и снизила трудозатраты, а также уменьшила ошибки в коде. Наша ключевая система жилищного строительства наш.дом.рф реализуется именно на этой платформе разработки, что позволяет вовремя и без задержек запускать социально значимые услуги. Для развития рынка и повышения доступности технологий мы готовы делиться этим опытом», – отметил Александр Лукьянов.

Платформа разработки с системой помощников охватывает несколько направлений работы. Так, ассистент аналитика на основе больших языковых моделей проверяет полноту требований к системе, ассистент QA-тестировщика формирует базовые тест-кейсы, высвобождая ресурсы для проведения расширенных тестов. В скором времени начнут работать технический ИИ-писатель, он помогает с подготовкой технической документации по проектам, а также co-pilot для написания и проверки кода.

«ДОМ.РФ сегодня является госкомпанией с функцией института развития, которая создаёт цифровые решения не только для себя, но и для разных отраслей экономики. На базе Единой системы жилищного строительства работает уже свыше 40 цифровых сервисов – комплексные решения для бизнеса, госсектора и граждан, которыми пользуются свыше 10 млн человек. Инструменты ДОМ.РФ имеют большое влияние на бизнес: у нас уже более 1 тыс. компаний-клиентов, которые пользуются аналитикой рынка, API, размещаются на маркетплейсе квартир и так далее», – подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Госкомпания не только создаёт свои решения, но и поддерживает стартапы, являясь стратегическим партнёром крупнейшего в России бизнес-акселератора Build UP фонда «Сколково». Эксперты ДОМ.PФ участвуют в отборе проектов для включения решений участников в реестр отечественных ИТ-продуктов для строительства на базе наш.дом.рф.