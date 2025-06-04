«БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» заключили партнерское соглашение

«БФТ-Холдинг» и «Т1 Интеграция» стали партнерами. Продукты БФТ классов SRM, EAM, MDM вошли в портфель «Т1 Интеграция» и станут технологической основой для цифровой трансформации и импортозамещения процессов управления закупочной деятельностью, данными и имущественными активами в корпоративном сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Т1 Интеграции».

Генеральный директор «БФТ-Холдинга» Наталья Зейтениди и коммерческий директор «Т1 Интеграция» Людмила Игнатова подписали соглашение о партнерстве. «Т1 Интеграция» получила статус авторизованного партнера «БФТ-Холдинга». Компании объединяют усилия для продвижения и внедрения в корпоративном сегменте решений БФТ-Холдинга: SRM-системы «БФТ.Закупки» для автоматизации полного цикла закупочной деятельности, EAM-системы «БФТ.Управление имущественными активами» для учёта, эксплуатации и контроля за движением имущественного комплекса, MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» для управления нормативно-справочной информацией, системы «БФТ.ХЭД» — электронного архива документов с юридически значимым хранением.

«Решения БФТ закрывают реальные прикладные задачи — от управления закупками до построения цифровой модели данных. Они понятны в использовании и решают конкретные задачи наших клиентов. Мы в Т1 Интеграция, обладая глубоким пониманием запросов корпоративного сектора, сосредоточимся на том, чтобы эти функциональные инструменты не просто эффективно встраивались в существующие ИТ-ландшафты наших клиентов, но и способствовали достижению их стратегических целей. Наш опыт позволит обеспечить гибкую адаптацию и комплексную поддержку внедряемых систем для максимальной отдачи от инвестиций», — сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 Интеграция».

«Для нас важно выстраивать партнерство с коллегами, кто разделяет наш подход к технологической зрелости, масштабируемости и ответственности перед заказчиком. Т1 Интеграция обладает сильной экспертизой в интеграционных проектах и точно понимает запросы современного бизнеса. Уверены, что вместе мы сможем предлагать решения, отвечающие реальным требованиям бизнеса к скорости, совместимости и надёжности ИТ-решений», — сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-Холдинга».