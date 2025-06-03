ВТБ перешел на российскую зонтичную систему внутрибанковского мониторинга

ВТБ перевел масштабную ИТ-инфраструктуру банка на российскую зонтичную систему мониторинга от платформы «Сфера» (разработана ИТ-холдингом Т1), заявил в рамках технологической конференции ЦИПР Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент банка ВТБ. Отечественное решение позволяет успешно следить за надежной работой сервисов и ИТ-систем более полутора тысяч подразделений ВТБ по всей стране.

«Система мониторинга в рамках Сферы следит за корректной работой порядка 800 сервисов и 1,5 тыс. ИТ-систем банка. Она аккумулирует данные собственными средствами сбора и получает их от сторонних решений по мониторингу. Это необходимо для сохранения качества клиентских услуг ВТБ на высоком уровне в любом регионе России. Система выявляет нарушения в процессе обработки каждой транзакции клиента в реальном времени. Сейчас она обрабатывает свыше 10 тыс. операций в секунду, и эти цифры будут расти вместе с количеством клиентов банка», — заявил Сергей Безбогов.

В решении используются технологии искусственного интеллекта и анализа данных. Это позволяет системе мониторинга в режиме 24/7, помимо оперативного выявления проблем, предсказывать возможные неполадки в сервисах и ИТ-системах и предотвращать их.

До 2022 года для решения этих задач использовались разрозненные зарубежные решения. Сейчас банк полностью перешел на отечественное решение «Сфера. Зонтичная система мониторинга», которое входит в Единый реестр российского ПО и имеет все необходимые сертификации. Уникальность проекта заключалась в бесшовной миграции мониторинга из старой системы в новую.

Новая система позволяет работать в режиме самообслуживания: специалисту достаточно самостоятельно выбрать метрики «здоровья» информсистемы или сервиса, и Сфера начнёт их отслеживать автоматически. За последние полгода в системе мониторинга произведено более 30 тыс. подобных изменений.

«В 2024 году спрос на отечественные ИТ-решения в российском бизнесе демонстрировал рекордный рост: мы видим, что компании все чаще делают выбор в пользу современных платформ, реализованных на актуальном технологическом стеке и полностью соответствующих требованиям отечественного законодательства. В отличие от популярных зарубежных решений, наши продукты учитывают специфику рынка и бизнес-процессов, что делает их более эффективными и безопасными для клиентов. Особенно заметно повышение интереса к системам мониторинга: это объясняется тем, что бизнес ищет не только технологическую независимость, но и уверенность в прозрачности, управляемости и безопасности ключевых процессов», — прокомментировал Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.