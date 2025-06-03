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«Свеза» внедрила собственную систему контроля расхода клея

Лесопромышленная группа «Свеза» разработала и внедрила собственную систему онлайн-контроля расхода клея — решение, направленное на повышение точности и стабильности производства. Первая промышленная реализация прошла на фанерном комбинате в Костроме, где технология уже позволяет снизить расход клея почти до 3%. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

«Свеза последовательно совершенствует контроль качества продукции и повышает уровень автоматизации производственных процессов. Новый подход к контролю расхода клея стал результатом работы специалистов Центра технологического развития (ЦТР) петербургского комбината «Свеза».

Система, которая была установлена на клеенаносящем станке на предприятии компании в Костроме, позволяет в реальном времени отслеживать количество клея, который наносится на каждый лист шпона — как сверху, так и снизу. До введения данной технологии расход клея регулировался вручную: трижды за рабочую смену по результатам взвешивания образцов. Такой подход был трудоемким и менее точным, что могло приводить к перерасходу материалов.

Система прошла тестирование и с конца апреля 2025 г. в штатном режиме применяется на комбинате «Свезы» в Костроме. По предварительным оценкам, внедрение нового подхода позволит снизить расход клея на 2,86% и добиться стабильного качества продукции. Также ожидается сокращение уровня производственных отклонений по дефектам склеивания до 0,02%.

«Внедрение современных систем онлайн-контроля — это не просто технологический апгрейд, а стратегически важный шаг для всей лесопромышленной отрасли. Такие решения позволяют не только повысить эффективность производства и снизить издержки, но и гарантировать стабильное высокое качество продукции, что особенно актуально в условиях растущих требований рынка», — сказал Александр Яблоков, руководитель службы по технологии и качеству костромского комбината «Свезы».

Успешное внедрение в Костроме стало первым шагом к масштабированию технологии на другие производственные площадки группы.

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