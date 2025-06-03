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«Ренессанс Жизнь» внедрила решение российского вендера Naumen

В страховой компании «Ренессанс Жизнь» завершен переход контакт-центра и продающих подразделений с Infinity на Naumen Contact Center. Новое решение обеспечило бесперебойную работу сервисного контакт-центра и продающих подразделений. С его помощью ежемесячно обслуживается более 50 тыс. звонков на входящих и исходящих линиях. Об этом CNews сообщили представители компании «Ренессанс Жизнь».

С помощью инструментов нового решения операторы сервисного контакт-центра обеспечивают поддержку действующих клиентов «Ренессанс Жизнь», поддержку клиентов негосударственного пенсионного фонд «Ренессанс Накопления» и консультируют потенциальных клиентов, совершают исходящие звонки welcome call для новых клиентов. Продающие подразделения делают исходящие обзвоны и принимают входящие звонки по вопросам оформления страховых продуктов и услуг. Сотрудники сервисного контакт-центра ежемесячно обслуживают более 35 тыс. обращений, а сотрудники отдела телемаркетинга проводят порядка 14 тыс. диалогов с клиентами.

В рамках внедрения, выполненного интегратором «Инфосистемы Джет», в Naumen Contact Center были реализованы IVR-меню, правила управления очередями, оценочные формы и другие функциональные элементы. Внедрение единой платформы телефонии сервисного контакт-центра и смежных подразделений «Ренессанс Жизнь» позволяет маршрутизировать звонки клиентов между продажами и сервисом. Для работы продающих подразделений проведена интеграция Naumen Contact Center с CRM-системой. Дополнительно подключена диспетчерская очередь для маршрутизации входящих звонков на юристов, бухгалтерию, HR, АХО и другие подразделения.

Александр Липатов, заместитель директора департамента клиентского сервиса «Ренессанс Жизнь»: «Платформа контакт-центра, которую мы использовали ранее, не устраивала нас с точки зрения надежности. Очень часто происходили сбои сервиса, переставала работать входящая линия. С переходом на Naumen мы забыли, что такое «линия не работает», и это для нас самый ценный результат. Бесперебойность работы контакт-центра положительно отражается на лояльности клиентов и репутации компании в целом. Кроме того, мы не теряем потенциальных клиентов, которые не могли дозвониться из-за того, что часто были проблемы с доступностью линии».

Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen: «Наши решения выбирают такие крупные страховщики, как СОГАЗ, «РЕСО Гарантия», «Росгосстрах» и «Ренессанс Жизнь». Naumen обеспечивает стабильную работу телефонии, снижение потерь на входящих линиях, повышение эффективности исходящих обзвонов. Кроме того, мы предлагаем широкую линейку продуктов, позволяющих выстроить экосистему контакт-центра на базе решений от одного вендора».

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