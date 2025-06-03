CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

Lansoft и OpenYard заключили соглашение о технологическом партнерстве

ИТ-холдинг Lansoft, российский разработчик корпоративного программного обеспечения, и компания OpenYard, производитель аппаратных решений, объявляют о стратегическом технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Сотрудничество направлено на объединение усилий в сфере разработки и продвижения совместных комплексных ИТ-решений для российских заказчиков. Основная цель – интеграция программных продуктов, разработанных Lansoft, и аппаратных решений OpenYard в единые программно-аппаратные комплексы, готовые к внедрению в инфраструктуру отечественных предприятий.

«Для OpenYard технологическое партнерство с Lansoft — это шаг в сторону более тесной интеграции с ведущими российскими разработчиками программного обеспечения, – сказал Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard. – Мы уверены, что объединение нашей экспертизы в аппаратных решениях с глубокими компетенциями Lansoft в области ПО позволит создавать востребованные программно-аппаратные комплексы, полностью адаптированные под задачи отечественных заказчиков. Такие альянсы формируют прочную основу для развития технологического суверенитета и новой ИТ-инфраструктуры страны».

«Соглашение с OpenYard является стратегически важным шагом для Lansoft, так как оно позволяет предложить рынку полноценные, протестированные программно-аппаратные комплексы на базе отечественных технологий, – отметил Андрей Шарак, генеральный директор Lansoft. – Это качественно новый уровень предложения, который полностью отвечает потребностям российского бизнеса в условиях импортозамещения и позволит нашим клиентам получить готовые, оптимизированные и надежные решения из одних рук».

Стороны планируют совместную работу над новыми проектами, ориентированными на потребности клиентов в импортонезависимых ИТ-решениях, с акцентом на соответствие требованиям к безопасности, совместимости и производительности. Компании заявляют о готовности к обмену техническими компетенциями и совместному выходу на новые рыночные сегменты с конкурентоспособными продуктами.

Lansoft и OpenYard подчеркивают стратегическое значение соглашения для формирования устойчивой цифровой инфраструктуры и поддержки технологического суверенитета России. Стороны видят сотрудничество как долгосрочную стратегическую инициативу, способствующую укреплению позиций обеих компаний в сфере корпоративных ИТ-технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще