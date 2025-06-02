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Yadro и «Таттелеком» протестируют российскую базовую станцию операторского класса

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и компания «Таттелеком» (бренд «Летай»), объявили о начале сотрудничества по использованию в инфраструктуре оператора мобильной связи Татарстана отечественного телекоммуникационного оборудования. Об этом CNews сообщили представители Yadro.

Партнерство предполагает совместное тестирование в 2026 г. базовой станции операторского класса компании Yadro. Цель – проверить работу базовых станций в действующих сетях «Летай», оценить их производительность, устойчивость и готовность к промышленной эксплуатации. Такой подход позволит быстрее внедрять отечественные технологии в регионах и адаптировать решения под конкретные задачи и требования, актуальные для регионального рынка связи.

«Мы разрабатываем базовые станции для всего отечественного телеком-рынка — от крупнейших федеральных игроков до региональных операторов. Сотрудничество с “Таттелекомом” для нас — это возможность лучше понять задачи локальной инфраструктуры и проверить наши решения в реальных условиях. Такое партнерство – это точка роста для всей отрасли», — сказал генеральный директор группы компаний Yadro Алексей Шелобков.

«Тестирование отечественных базовых станций актуально в условиях текущей экономической ситуации для операторов связи. К тому же, согласно последним нормам законодательства России, строительство сети 5G будет доступно только на российском оборудовании. Учитывая данные аспекты, мы заинтересованы найти экономически эффективное решение для развития мобильной сети «Летай», связью которой на сегодня пользуются порядка 15% жителей Татарстана», – отметил генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов.

Совместные испытания с группой компаний «Таттелеком» станут важной частью большой программы тестирования базовых станций Yadro. Также в лабораторно-полевых испытаниях до конца 2025 года примут участие все крупнейшие российские операторы связи. В 2022 г. компания уже заключила форвардные контракты на поставку 55 тыс. базовых станций стандарта 2G/4G/5G до 2030 г. с операторами «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком». К концу 2025 г. на заводе полного цикла «Ядро Фаб Дубна» будет готово к запуску серийное производство аппаратной части.

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