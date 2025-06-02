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В России появится услуга страхования рисков импортозамещения ERP

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом», Страховой Дом ВСК и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) создадут продукты для страхования рисков проектов по импортозамещению ERP. Подписан меморандум, который подразумевает взаимодействие компаний в рамках этого процесс и создание дорожной карты. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

Страховые продукты будут покрывать ключевые риски, связанные с внедрением отечественного ПО. В их числе — непреднамеренные профессиональные ошибки, разглашение конфиденциальных данных, технические сбои, кибератаки, а также ущерб, вызванный некачественным программным обеспечением.

Для вендоров, интеграторов и заказчиков будут предусмотрены индивидуальные условия страхования. Таким образом, страховые продукты позволят не искать виновного между заказчиком, интегратором и вендором, а защитят их всех одновременно, что даст возможность получить страховое возмещение и продолжить работу.

«В контексте импортозамещения ERP речь идет не просто о автоматизации или внедрении решения «с нуля», а о сложном процессе миграции данных с сохранением или хотя бы без ухудшения функциональности. Такие проекты отличаются высокой стоимостью и сопряжены с широким спектром рисков как для заказчика, так и для исполнителей. Страховое покрытие при легитимном страховании профессиональной ответственности способно защитить компании от финансовых потерь и даже предотвратить разорение в критических ситуациях», — сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

«Совместная работа с АНО «НЦК ИСУ» и Страховым Домом ВСК позволит создать сбалансированные страховые решения, учитывающие специфику ИТ-проектов. Это особенно актуально в условиях активного перехода на отечественное программное обеспечение», — отметил руководитель Центра компетенций по развитию ERP/CRM Николай Комлев.

«Мы планируем разработать уникальный страховой продукт, защищающий проект перехода с иностранных на отечественные информационные системы управления холдингами от целого комплекса рисков. Наше сотрудничество с АНО «НЦК ИСУ» и АПКИТ — это пример эффективного партнерства для развития страховых услуг в цифровой экономике», — сказала член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

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