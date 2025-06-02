«ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве в области развития коммуникационных сервисов с использованием искусственного интеллекта

«ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения инновационных решений с использованием технологий искусственного интеллекта, ориентированных на интеграцию видеоконференцсвязи, месседжинга, почты и телефонии. Соглашение подписали заместитель генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам компании «ТрансТелеКом» Константин Болтрукевич и заместитель генерального директора IVA Technologies Сергей Телевинов. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Несколько лет назад в компании «ТрансТелеКом» было принято решение о миграции на российскую платформу унифицированных коммуникаций IVA. Сервис был выбран за обширный функционал, включающий помимо видеоконференцсвязи, корпоративный мессенджер, вебинары и различные видеокоммуникаторы, возможности оповещения с помощью е-mail, звонков, SMS и push-сообщений, настройки опросов и голосований, запись мероприятий, хранение файлов и многое другое. Важными критериями выбора стали также производительность, масштабируемость, удобный пользовательский интерфейс, а также соответствие требованиям к информационной безопасности.

Один из продуктов IVA Technologies – система унифицированных коммуникаций IVA R, адаптированная к потребностям крупнейшего работодателя страны ОАО «РЖД», функционирует на облачных инфраструктурных ресурсах Компании ТрансТелеКом. Дальнейшее развитие сотрудничества будет направлено на создание единой экосистемы эффективного управления корпоративными коммуникациями, оптимизацию бизнес-процессов и повышение продуктивности сотрудников, в том числе с использованием функционала на основе искусственного интеллекта.

Масштаб и территориальный охват как организационной структуры компании «ТрансТелеКом», так и реализуемых проектов, делает компанию эффективной площадкой для апробации, внедрения и развития инновационных сервисов.

Заместитель генерального директора IVA Technologies Сергей Телевинов: «Мы гордимся тем, что можем предложить корпоративным пользователям решения, которые не только соответствуют самым высоким стандартам качества, но и эффективно решают задачи, связанные с автоматизацией работы. В условиях стремительно меняющегося делового ландшафта внедрение искусственного интеллекта в корпоративные процессы становится не просто трендом, а необходимостью для компаний, стремящихся к максимальной эффективности. Искусственный интеллект – это не просто инструмент, а мощный помощник, который помогает оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность».

Заместитель генерального директора по системной интеграции и цифровым платформам АО «Компания ТрансТелеКом» Константин Болтрукевич: «Российский рынок искусственного интеллекта демонстрирует устойчивое развитие, качество ИИ-контента и объем обработки информации растет. Отечественные компании, в том числе «ТрансТелеКом», активно занимаются разработкой и внедрением ИИ-технологий в рабочие процессы и ощущают их экономическую эффективность с точки зрения бизнеса. Проект «ТрансТелеКома» и IVA Technologies представляет логичное с точки зрения современных тенденций предложение по оптимизации корпоративных каналов коммуникаций с помощью ИИ. Важно отметить, что решение является отечественной разработкой, обучается на российских данных, адаптируется под локальные особенности и учитывает требования информационной безопасности».