Т2 показала комплекс мобильной базовой станции от российских поставщиков на коммерческой сети

T2, российский оператор мобильной связи, представил мобильную базовую станцию отечественного производства: она интегрирована в действующую коммерческую сеть. Комплексное решение работает на базе компонентов «Булата», НТР и других российских вендоров. Это первый проект, охватывающий целый пул отечественных производителей телеком-оборудования. Интеграция БС показала совместимость с действующей инфраструктурой и стабильность работы в реальных условиях. До конца 2025 г. «Ростелеком» и Т2 установят более 1000 базовых станций «Булата» по проекту устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Инициатива направлена на подтверждение технологической состоятельности отечественных решений для целей импортозамещения. Создание российской базовой станции – результат работы производственного кластера «Ростелекома», который специализируется на создании телекоммуникационного оборудования. Комплексное решение включает базовую станцию и узел транспортной сети «Булата», радиорелейное оборудование НТР («Новые Телеком Решения»), а также антенны, систему электропитания и аккумуляторы от отечественных поставщиков.

Оборудование поддерживает стандарты GSM/LTE в диапазоне радиочастот 1800 МГц.

Алеся Мамчур, вице-президент – директор по стратегическому развитию «Ростелекома»: «Развертывание российского производства базовых станций – сложнейшая высокотехнологическая задача, которая была успешно решена в производственном кластере “Ростелекома”».

Алексей Дмитриев, технический директор Т2: «Проект призван подтвердить операционную готовность российских телеком-решений и снизить зависимость от иностранных поставщиков оборудования. Мы представили комплекс мобильной базовой станции, собранный из отечественных компонентов. Он органично встроился в действующую инфраструктуру, бесперебойно обслуживает коммерческий трафик и удовлетворяет всем целевым показателям по качеству связи. Условия работы на Нижегородской ярмарке показали способность базовой станции поддерживать емкостные характеристики сети. Мы уже начали устанавливать это оборудование по проекту устранения цифрового неравенства и к концу года планируем запустить еще более 1000 базовых станций. Дорожные карты по производству отечественного оборудования на 3-5 лет указывают на готовность вендоров поставлять их в объемах, достаточных для установки не только в удаленных населенных пунктах, но и на активно загруженных сегментах коммерческой сети».