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Sitronics Group разработала интеллектуальный шинопровод для модульных ЦОДов

Инженеры департамента центров обработки данных Sitronics Group разработали собственное решение для организации распределения электропитания внутри ЦОД. Его применение повышает энергоэффективность, надежность и управляемость инфраструктуры в модульных дата-центрах, утверждают в компании.

Интеллектуальный шинопровод обеспечивает автоматический мониторинг параметров за счет встроенных датчиков для контроля тока, напряжения, температуры в дата-центре. Кроме того, в числе преимуществ продукта гибкость и масштабируемость – его легко адаптировать под увеличение или снижение нагрузок в модульном ЦОДе.

«В модульных дата-центрах важны компактность, быстрая развертываемость, высокая отказоустойчивость и энергоэффективность. Мы создали интеллектуальный шинопровод, который соответствует этим параметрам, и сегодня мы предлагаем его заказчикам в составе производимых нами модульных ЦОД», – сказал вице-президент по технике Sitronics Group Алексей Морозов.

Инженерам компании также удалось реализовать возможность передачи данных в систему мониторинга, что позволяет контролировать энергопотребление удаленно. Решение подходит для коммерческих и государственных дата-центров, облачных провайдеров и Edge-инфраструктуры.

На рынке центров обработки данных компания занимает нишу Prefab-решений – модульных ЦОДов с высокой степенью заводской готовности. Sitronics Group – первая российская компания, которая сертифицировала модульные ЦОДы в Uptime Institute и подтвердила уровень надежности Tier III.

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