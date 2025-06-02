МТС оцифровала производственный цех «Амурстали»

МТС реализовала проект по внедрению цифровых технологий в производство единственного на Дальнем Востоке металлургического завода «Амурсталь». Благодаря модернизации внутренней сетевой инфраструктуры предприятие получило возможность внедрить современные технологии в одном из ключевых цехов – электросталеплавильном. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС проложили более 4 километров волоконно-оптического кабеля, выдерживающего высокие температуры, и расширили каналы связи в цеху, не прерывая процесс производства. Обновленная внутренняя сеть дает возможность получать данные о работе оборудования и контролировать процесс изготовления продукции.

Модернизация внутренней сети дала возможность специалистам предприятия дооборудовать электросталеплавильный цех системой умного мониторинга и видеоаналитикой. Новая сетевая инфраструктура уже активно используется для внедрения системы цифрового контроля с помощью камер видеонаблюдения и проекта цифрового зрения с использованием машинного обучения. Это позволяет анализировать данные в реальном времени и принимать управленческие решения на основе актуальной информации.

«Наше решение направлено на то, чтобы помочь стратегически важным предприятиям региона перейти на новый уровень цифровизации и автоматизации. Мы помогаем модернизировать оборудование, сокращаем затраты на его обслуживание и делаем производственные процессы более эффективными. Внедрение цифровых решений для контроля производственного процесса и получения данных – лишь начало. У МТС много проектов, уже доказавших свою эффективность – в разных регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, мы не раз внедряли и видеоаналитику и датчики контроля производства, и другие умные решения на крупных предприятиях. И мы продолжаем работу в этом направлении», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

«Модернизация сетевой инфраструктуры в электросталеплавильном цехе является важным шагом в стратегии развития ООО «Амурсталь». В ближайшее время мы планируем продолжить работы по подключению существующих узлов к новой сети и структурированию центров обработки данных. Это позволит еще больше повысить эффективность производства и укрепить позиции компании как крупнейшего производителя металлопродукции на Дальнем Востоке», – сказал начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами завода «Амурсталь» Дмитрий Урасов.