Микросхемы для «НЭК.ТЕХ» изготовит российский производитель микроэлектроники «Микрон»

Российский производитель микроэлектроники АО «Микрон» изготовит для ИТ-компании «НЭК.ТЕХ» микросхемы для интеллектуальных систем учета электроэнергии. Системы станут важным элементом в обеспечении энергетической безопасности страны. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.ТЕХ».

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» (входит в промышленную группу «НЭК»), разрабатывает полностью отечественную микросхему аналогово-цифрового преобразователя с встроенным вычислительным блоком для интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Микросхема будет соответствовать первому уровню локализации, в том числе по критериям новой бальной системы оценивания.

Использование микросхем, произведенных на мощностях АО «Микрон», позволит «НЭК.ТЕХ» создавать продукты, полностью соответствующие государственным требованиям по импортозамещению и локализации. Эти решения предлагают надёжную и безопасную альтернативу зарубежным аналогам.

Программные решения «НЭК.ТЕХ» уже используются в интеллектуальных приборах и системах учёта электроэнергии, которые производятся на заводе «Нартис» в Череповце и поставляются крупнейшим российским энергосбытовым и электросетевым компаниям.

Все программные и аппаратные решения «НЭК.ТЕХ» включены в Реестр российского программного обеспечения и Реестр отечественной продукции Минпромторга России.

Генеральный директор «НЭК.ТЕХ» Дмитрий Зарецкий подчеркнул, что компания стремится к созданию полностью российских решений и стимулированию развития отечественного производства для обеспечения технологической независимости энергетической отрасли России.

Решения «НЭК.ТЕХ», основанные на разрабатываемых микросхемах, смогут применяться не только в приборах и системах учёта электроэнергии, но и в промышленных датчиках, контроллерах и устройствах автоматизации. Это открывает широкие возможности для развития различных отраслей российской промышленности.