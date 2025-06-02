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Компания-разработчик СУБД «Линтер Сокол» объявляет о совместимости с операционной системой AstraLinux версий 1.7 и 1.8

Представители компании «Релэкс» заявили о завершении процесса тестирования совместимости СУБД Линтер Сокол (SoQoL) с отечественной операционной системой AstraLinux Special Edition версий 1.7.7 и 1.8 Совместные испытания программного обеспечения проходили с апреля по май 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

Проведенное тестирование показало совместимость и работоспособность всех ключевых компонентов СУБД «Линтер Сокол» на платформе AstraLinux SE 1.7.7 и 1.8. Пользователи смогут развернуть полноценные промышленные решения на данном сочетании отечественных программных продуктов, обеспечивая высокую производительность, надежность и информационную безопасность. Данное решение позволит укрепить позиции отечественной индустрии информационных технологий и обеспечит предприятия надежным инструментом для построения эффективных информационно-технологических систем на уровне государственной важности.

«Благодаря такому партнерству российские организации получают возможность строить устойчивые информационные решения, используя исключительно российское программное обеспечение, соответствующее современным требованиям надежности и безопасности», – сказала заместитель генерального директора по развитию «Релэкс» Ирина Мягкова.

Операционная система AstraLinux разработана российской компанией ООО «РусБИТех-Астра». Она предназначена преимущественно для использования в государственном секторе, оборонных предприятиях, банковской сфере и других организациях, которым важны высокие показатели безопасности и стабильности работы. Версии ОС AstraLinux SE 1.7.7 и 1.8 зарекомендовали себя как надежные платформы для реализации сложных информационных систем различного назначения.

В свою очередь «Линтер Сокол» (SoQoL) представляет собой современную версию высокопроизводительной реляционной СУБД российского происхождения, разработанной специально для критически важных государственных и корпоративных инфраструктурных решений. Продукт предлагает широкие функциональные возможности для эффективного решения задач хранения, обработки и защиты данных.

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