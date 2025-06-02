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ITG развивает концепцию русского глобального ИТ и расширяет экспорт vStack на Восток

В подтверждении концепции русского глобального ИТ компания ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, стала дистрибьютором гиперконвергентной платформы виртуализации vStack на рынках стран Персидского залива. В настоящее время специалисты развивают сеть партнеров-интеграторов для продуктов вендора и расширяют международное присутствие российских технологий в регионе. vStack вызывает интерес на рынке Ближнего Востока, поскольку гиперконвергентный подход объединяет вычислительные, сетевые ресурсы и ресурсы хранения в единую систему, что позволяет компаниям оптимизировать ИТ-процессы и снизить затраты. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

В последние годы ITGlobal.com укрепил свое присутствие на Ближнем Востоке. Это связано с ростом спроса на современные цифровые решения в регионе и стратегической ориентацией компании на развивающиеся рынки. Партнеры и клиенты из дружественных стран получают доступ к технологиям по более выгодным условиям по сравнению с американскими и европейскими аналогами.

Присутствие на зарубежных рынках российского ПО способствует обмену опытом, внедрению новых технологий и созданию дополнительной конкуренции, что ускоряет развитие продукта.

«Благодаря партнерству с дистрибьютором ITGlobal.com в странах Персидского залива, мы не только расширяем свое присутствие на конкурентном рынке, но и предоставляем надежные решения, которые отвечают потребностям местного бизнеса. Это сотрудничество укрепляет нашу позицию в регионе, открывая новые горизонты для взаимовыгодного успеха», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

Основная концепция платформы vStack заключается в создании полностью управляемого виртуального дата-центра уровня Enterprise, использующего стандартное серверное оборудование. Это экономичное и высокопроизводительное решение, которое в некоторых аспектах превосходит корпоративные решения конкурентов в области хранения данных и виртуализации.

«На сегодняшний день многие игроки на рынке Ближнего Востока открыто рассматривают альтернативные западным IT-продукты. В этом контексте гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP становится привлекательным выбором. Сотрудничество с vStack не только позволит нам расширить ассортимент предлагаемых решений в регионе Персидского залива, но и укрепит наши позиции как надежного партнера», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

ITGlobal.com и vStack входят в корпорацию ITG, которая выступает экспертом в международной экспансии российских ИТ-продуктов и накопила опыт работы в странах Средней Азии и Ближнего Востока.

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