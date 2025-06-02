ИТ-холдинг «Т1» и «Тераплан» объединяют усилия по разработке оптимизационных бизнес-решений

ИТ-холдинг «Т1» и компания «Тераплан» объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на создание и продвижение на рынок комплексного решения для оптимального планирования бизнес-процессов.

По итогам 2024 г. общий объем инвестиций в искусственный интеллект в России достиг 305 млрд руб., увеличившись на 36% за год. Эксперты отмечают, что значительная часть этих вложений приходится на прикладные решения для оптимизации — цифровых ассистентов, автоматизацию производственных и управленческих процессов, планирование и аналитику. В условиях роста объема данных и усложнения процессов бизнесу требуется инструментарий, позволяющий быстрее принимать точные управленческие решения и адаптироваться к динамичным изменениям рынка.

В рамках подписанного меморандума стороны договорились объединить экспертизу для разработки, тестирования и вывода на рынок продукта, способного решать широкий спектр задач по оптимизации — от логистики и управления запасами до планирования производственных процессов и построения инвестиционных портфелей. Решение будет интегрировать лучшие алгоритмы математического программирования, искусственного интеллекта и современные подходы к обработке больших данных.

«По данным ИТ-холдинга «Т1», к концу 2024 г. уровень использования искусственного интеллекта в основной операционной деятельности российских компаний достиг 74%, что на 12% выше, чем в 2023 г. Это отражает рост популярности оптимизационных инструментов, которые становятся ключом к эффективности современного бизнеса. Объединяя наши технологические возможности с отраслевой экспертизой «Тераплан», мы создаем продукт, который позволит российским компаниям не только снижать издержки, но и гибко реагировать на вызовы рынка», — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

«Мы в компании «Тераплан» искренне верим, что именно сейчас, в непростой для нашей страны экономической ситуации, остро стоит вопрос оптимального планирования и повышения эффективности бизнеса. Объединив усилия с одним из сильнейших игроков отечественного ИТ-рынка, коим безусловно является ИТ-холдинг «Т1», мы рассчитываем помочь ведущим российским компаниям значительно повысить эффективность своих бизнес-процессов за счет передовых технологий искусственного интеллекта и математического моделирования», — отметил Солуковцев Андрей, исполнительный директор «Тераплан».