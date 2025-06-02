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Девелопер RDI улучшил эффективность работы команды на 30% за счет автоматизации бизнес-процессов

Девелоперская компания RDI автоматизировала внутренние процессы и взаимодействие с клиентами при помощи комплексной CRM-системы. В этом помогло решение EstateCRM и Profitbase. Результат – упрощение работы менеджеров и интеграция всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

До внедрения решения Profitbase + EstateCRM RDI использовала самописную систему на базе «». В ней отсутствовали нативные интеграции с современными сервисами-мессенджерами, каталогом объектов, сервисом колл-трекинга. Это усложняло автоматизацию бизнес-процессов и со временем стало ограничивать развитие компании.

«Нам требовалась система, способная адаптироваться к динамике рынка без постоянных дорогостоящих доработок», — сказал коммерческий директор RDI Валерий Кузнецов.

После внедрения решения Profitbase + EstateCRM девелопер собрал всю информацию из разных отделов в единую базу. Данные теперь собираются автоматически, а все отделы работают с одной и той же информацией. Это сократило количество ошибок на 20% и ускорило принятие решений на 30%.

Внедрение системы положительно сказалось и на работе с клиентами. Благодаря единой информационной базе появилась возможность отслеживать каждую сделку и мгновенно реагировать на возникающие проблемы. Время обработки запросов клиентов снизилось на 40%, а скорость реакции на изменения в заявках увеличилась в два раза.

«Внедрение Profitbase + EstateCRM стало важным шагом в оптимизации наших бизнес-процессов. Теперь все отделы – от продаж до колл-центра – работают с единой информационной базой, что позволяет нам принимать решения быстрее и точнее», — сказал Валерий Кузнецов.

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