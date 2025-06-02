«Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA

«Аэрофлот» запустил веб-приложение PWA. Прогрессивное веб-приложение (PWA) — современная технология, которая представляет собой гибрид сайта и мобильного приложения и сочетает в себе их преимущества: моментально загружается; обладает удобной и привычной навигацией; занимает мало памяти на устройстве; автоматически обновляется при входе — у пользователя всегда будет актуальная версия; можно использовать Touch ID или Face ID для быстрого и безопасного входа в личный кабинет. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

С помощью PWA пассажиры смогут искать и покупать билеты, бронировать субсидированные перевозки, узнавать актуальную информацию о спецпредложениях авиакомпании, пользоваться личным кабинетом «Аэрофлот Бонус», регистрироваться на рейсы онлайн, заказывать и оплачивать дополнительные услуги авиакомпании, управлять бронированием.

PWA-приложение поддерживает любые операционные системы и браузеры (за исключением «Яндекс Браузера»: в настоящее время ведётся доработка функционала). Его можно поставить не только на смартфон, но и на планшет или персональный компьютер.

Ожидается, что PWA будет особенно востребовано у пользователей гаджетов с операционной системой iOS: мобильное приложение «Аэрофлота» было удалено из App Store после ввода санкционных ограничений.