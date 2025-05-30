Собянин: В Москве видеонаблюдение активно используется для безопасности и комфорта жителей и гостей города

Эксперты высоко оценили потенциал внедрения национального стандарта по видеонаблюдению для решения задач в сфере городского хозяйства.

Об утверждении стандарта ранее в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин: «Чтобы столичные практики могли помочь другим регионам страны, по инициативе Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач, который закрепляет механизм автоматической фиксации недочетов. Стандарт структурировал накопленный Москвой более чем десятилетний опыт использования видеонаблюдения».

Стандарт будет использоваться для сертификации городских систем видеонаблюдения, которые задействованы в мониторинге соблюдения правил строительства, торговли, землепользования и контроле подрядных организаций, выполняющих работы в сфере ЖКХ и благоустройства, а также отвечающих за содержание дорожного хозяйства и т. д. Помимо этого, национальный стандарт будет определять правовой статус фото- и видеофиксации событий, что поможет в решении спорных ситуаций между городскими службами и исполнителями работ.

«Создание единых стандартов по внедрению тех или иных направлений после их апробирования и получения позитивных эффектов — очевидно полезно, поскольку позволяет зафиксировать наиболее успешный механизм реализации лучших практик и, тем самым, способствовать их тиражированию на территории других регионов нашей страны. Москва имеет колоссальный опыт в этом направлении. В целом это логичный путь развития проектов, когда при успешной реализации они становятся стандартной практикой для решения государственных, общественно значимых задач и упрощают работу отраслевого бизнеса», — отметил генеральный директор NTechLab Алексей Паламарчук.

В стандарте также отражены единые технические требования к камерам и их размещению, устойчивости к непогоде и защищенности. Также он определяет, как необходимо собирать данные о времени и координатах выявленных недочетов, чтобы они были максимально объективными. Наконец, стандарт закрепляет правовой статус фото- и видеофиксации событий. Это поможет в решении спорных ситуаций между городскими службами и исполнителями работ.

«Мы всегда поддерживали привлечение бизнеса к обсуждению документов, влияющих на регулирование отрасли в будущем. Совместные обсуждения и учет позиции экспертного сообщества позволят не только эффективно развивать рынок, но и создать четкие ориентиры в виде стандартов для компаний-игроков рынка. Важно отметить, что данный стандарт должен регулярно обновляться с участием бизнес-сообщества, чтобы эффективно отвечать на вызовы современности и соответствовать международным нормам», — отметил генеральный директор компании VisionLabs Дмитрий Марков.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, городское видеонаблюдение – это эффективный и удобный инструмент управления мегаполисом. В столице видеонаблюдение используется в 95% сфер городского хозяйства. Подобная практика есть и в других регионах России. Разработанный и утвержденный национальный стандарт – это отклик на запрос сферы городского хозяйства, который в конечном счете призван усовершенствовать мониторинг оказания услуг в сфере благоустройства и сделать российские города еще более комфортными для жизни.

Москва развивает городскую систему видеонаблюдения с 2012 г. Сегодня она насчитывает более 261 тыс. камер и является незаменимым помощником многих городских служб. Так, за 2024 г. видеонаблюдение помогло выявить более 608,5 тыс. недочетов в сфере ЖКХ и благоустройства, в том числе неубранный снег, переполненные мусорные контейнеры, стертую дорожную разметку, ямы и другие. При этом более 229,2 тыс. нарушений из общего числа нарушений были выявлены с помощью нейронных сетей. В имущественно-земельной сфере за прошлый год благодаря видеонаблюдению было выявлено 211 нарушений размещения сезонных летних кафе, 181 объект с признаками незаконного строительства, а также 190 очагов захламления.