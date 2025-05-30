CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС подключила к своей сети село Бурдеки

МТС запустила сеть сотовой связи в селе Бурдеки Сергокалинского района Дагестана. Связью и быстрым мобильным интернетом смогут пользоваться около 600 жителей населенного пункта и гости села. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь в любой точке села абоненты МТС смогут быть на связи с родными и близкими, а также пользоваться сервисам цифровой экосистемы, онлайн-банками, госуслугами. Продавцы товаров и услуг смогут проводить оплату онлайн через мобильные сети.

Село расположено в центре Дешлагарского заказника на реке Гамриозень. В заповеднике обитают редкие виды птиц и животных. Например, кавказская лесная кошка, беркут, сапсан. Мобильный интернет можно использовать для установки видеонаблюдения за животными и датчиков для помощи в сохранении биологического разнообразия.

«Качественная связь сегодня перестала быть прихотью, это базовая потребность, как электричество или вода. Мы стараемся охватывать все больше населенных пунктов, даже отдаленных и труднодоступных, чтобы у дагестанцев был доступ к связи. В дополнение к закрытию потребностей жителей связь дает возможность запускать бизнес, различные проекты для заповедников и туризма. Например, у нас есть опыт внедрения умного видеонаблюдения для выявления возгораний, это позволяет вовремя замечать и останавливать пожары», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные

В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Минцифры устало вкладываться в «джунов» и потратит 36,27 млрд руб. в подготовку «сеньоров»

3 вызова: как ИИ меняет сегмент Java-разработки

Знаменитый сайт для программистов разочаровался в нейросетях. Теперь он меняет их на живых специалистов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153