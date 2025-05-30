«Лента» автоматизирует некоммерческие закупки

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, переводит более 80 процентов некоммерческих закупок в учетную SRM-систему. Благодаря переходу компания сократит сроки проведения тендеров. Об этом CNews сообщили представители компании «Лента».

До внедрения решения специалисты компании не могли оперативно получать достоверные данные о некоммерческих закупках для принятия правильных управленческих решений. Кроме того, происходило большое число малоценных закупок, что отражалась на расходах торговой сети. Поэтому «Лента» начала автоматизировать процесс за счет внедрения учетной системы SRM, покрывающей все основные блоки процесса закупок: от заявки на приобретение до договора на закупку с последующей передачей ключевых данных в основную учетную систему SAP для размещения и учета заказов на закупку.

Подрядчиком проекта выступила компания «Норбит». Специалисты дирекции по информационным технологиям работали над проектом вместе с методологами разработчика, используя опыт сотрудников «Ленты» во внедрении SAP SRM. В результате команда проекта проработала основные блоки процесса: заявки на приобретение, анализ рынка, согласование бюджета, квалификация поставщиков, планирование и проведение конкурсной процедуры, проведение тендерного комитета, договор.

Благодаря автоматизации процесса «Лента» до конца 2025 г. переведет более 80% некоммерческих закупок в SRM-систему, ускорит процесс согласования результатов тендеров и договоров, а также дополнительно снизит расходы по регулярным и разовым закупкам.