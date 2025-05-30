«К2 НейроТех» ускорила запуск ИИ-сервисов для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии»

На базе имеющейся инфраструктуры команда «К2 НейроТех» развернула высокопроизводительный вычислительный кластер с единой средой управления для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» (ЦИТ). Это позволило запускать ИИ-сервисы за считанные минуты и повысило эффективность использования инфраструктуры.

Задача одного из подразделений ЦИТ – обеспечить доступ к вычислительным мощностям для внедрения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в работу предприятий промышленности.

На старте проекта ИТ-инфраструктура центра представляла собой набор разрозненных вычислительных серверов без единой системы управления. Это ограничивало масштабирование, усложняло техническую поддержку и снижало эффективность использования ресурсов. Чтобы перейти к сервисной модели и обеспечить рост ИИ-нагрузки, команде «К2 НейроТех» необходимо было консолидировать серверы и ИТ-ресурсы в единый вычислительный кластер.

Всего за месяц специалисты «К2 НейроТех» выполнили полный цикл работ — от проектирования кластера на базе существующей инфраструктуры до ввода его в эксплуатацию. Единая платформа обеспечила централизованное управление, прозрачный мониторинг и контроль загрузки вычислительных ресурсов. Архитектура кластера изначально спроектирована с запасом – кластер можно масштабировать за счет увеличения количества узлов.

Автоматизация управления инфраструктурой повысила ее устойчивость и снизила риск сбоев. Затраты на администрирование сократились в 2-3 раза, эффективность работы оборудования выросла в 5-7 раз. Платформа получила интуитивно понятный интерфейс, с которым могут работать не только разработчики, но и исследователи без глубокой технической подготовки. Использование преимущественно открытых решений, совместимых с отечественными технологиями, снизило зависимость от зарубежного ПО и обеспечило свободу для дальнейшего технологического развития.

«Технологии искусственного интеллекта все активнее применяются в отечественной промышленности и используются в различных сценариях – от интеллектуальных систем поддержки принятия решений до технического обслуживания оборудования и контроля безопасности. Для их широкого внедрения важно решить ряд вопросов, прежде всего – обеспечить надежную вычислительную платформу. Созданный «К2 НейроТех» высокопроизводительный кластер усилил инфраструктуру: вычислительные ресурсы стали распределяться прозрачно, а запуск задач – от моделирования цифровых двойников до оптимизации производственных процессов – быстрее», — отметил генеральный директор ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» Эдуард Шантаев.