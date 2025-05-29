ЦЕМРОС внедрил A.TMS от Advantum

Компания Advantum завершила проект внедрения A.TMS, а точнее отдельных ее модулей, с российским промышленным гигантом ЦЕМРОС, управляющим 18 цементными заводами. Компания обслуживает более 70 регионов России и ежедневно управляет потоком в 1000+ транспортных заявок. Об этом CNews сообщили представители Advantum.

До внедрения A.TMS логистические процессы ЦЕМРОСа базировались на ERP-системе «Парус». С помощью «Паруса» холдинг управлял персоналом, финансами, остатками на складах, инвестиционными проектами и отгрузкой, однако взаимодействие с перевозчиками осуществлялось исключительно через электронную почту и телефон – необходимого функционала в системе не было. Его разработка также не планировалась, поскольку политика информационной безопасности исключала доступ внешних пользователей напрямую к внутренней ERP-системе. В результате обработка заявок и перенос информации в «Парус» занимали в среднем от одного до двух часов, при этом уровень ошибок достигал 15%.‬‬‬

ЦЕМРОС также применял систему базового мониторинга для отслеживания транспорта, но ее возможности были ограничены, а интеграция с другими процессами – частичной. Даже согласование нового транспорта или водителя занимало до одного рабочего дня.

«Адвантум» предложил интегрировать систему A.TMS в существующую ИТ-инфраструктуру ЦЕМРОСа. При этом специалисты кастомизировали A.TMS под бизнес-процессы холдинга с учетом специфики цементной промышленности и особенностей логистических операций компании. На первый план этой интеграции вышло взаимодействие с перевозчиками. Система позволила загружать заявки из «Паруса» в A.TMS в автоматическом режиме и распределять заявки перевозчикам в несколько кликов. После чего перевозчики распределяют на заявки согласованный транспорт и водителей в течение нескольких минут, а данные на машины и водителей также в автоматическом режиме подгружаются в «Парус» для последующей отгрузки. Если в процессе выполнения плана доставок происходят форс-мажоры в виде простоев или поломок транспорта, перевозчик может внести изменения в распределенные заявки, поменяв машины/водителей, и все изменения оперативно попадут в «Парус», а логисты получат информацию о проведенных изменениях. При этом данные на машины и водителей не вносятся каждый раз, а выбираются из ранее согласованных справочников.

Также система позволила перевозчикам самостоятельно оперативно добавлять новых водителей или транспорт в справочники, прикреплять необходимые подтверждающие документы и доверенности и отправлять их на согласование.

Важной частью решения стало мобильное приложение для водителей – настоящее связующее звено, которое доходит непосредственно до исполнителя рейса. С его помощью водители могут видеть всю необходимую информацию по заказу, включая адреса отгрузки и доставки, построить маршрут, увидеть телефоны контактных лиц и оперативно связаться с ними. Также приложение позволило водителям отмечаться на контрольных точках в режиме реального времени и получать обновления по заказу. В будущем планируется расширить функционал приложения, добавив возможность получать данные о конкретных точках погрузки на предприятиях, что еще больше оптимизирует процесс и сократит время простоя.

В результате внедрения ЦЕМРОС: сократил время обработки заявок (со 120 до 10-15 минут); добился того, что все изменения производятся в режиме онлайн самими перевозчиками; исключил риски, связанные с ошибками при распределении заявок: при возникновении ошибки, перевозчик оперативно отклоняет заявку, а логист распределяет ее на другого подходящего перевозчика; сократил время проверки и подтверждения допуска водителей и транспорта, включая верификацию всех необходимых документов и доверенностей для доступа на заводы и погрузочные площадки до 1-2 часов.

Взаимодействие с ERP-системой «Парус» налажено через интеграцию, благодаря чему данные по транспорту и водителю автоматически доступны на всех заводах для отгрузки.

A.TMS обеспечила контроль над доступом транспорта и водителей к объектам ЦЕМРОСа. Каждый водитель и транспортное средство проходят процесс согласования, то есть «случайные» участники исключены, а безопасность повышена. Более того, с помощью системы удалось сократить затраты на администрирование процессов.

Реализовывали проект A.TMS год: с декабря 2023 по декабрь 2024 гг. За это время ЦЕМРОС не только автоматизировал взаимодействие с перевозчиками, но и заложил основу для будущего масштабирования. В 2024 г. компания начала тестирование умного распределения заявок с учетом тарифов перевозчиков и их KPI.

ЦЕМРОС планирует подключить дополнительные модули для онлайн-контроля выполнения рейсов и оптимизации маршрутизации собственного транспорта. Это поможет повысить скорость и надежность логистики, а также укрепить позиции компании на рынке. Кроме того, уже летом 2025 г. намечен запуск электронных транспортных накладных (ЭТРН) совместно с компанией СБИС и «Адвантум». Это поможет повысить скорость и надежность логистики, сократить документооборот, а также укрепить позиции компании на рынке.