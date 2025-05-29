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Simetra разработала модель движения транспорта в Рязани

Эксперты группы компаний Simetra провели исследовательскую работу и разработали транспортную модель в рамках капитального ремонта улицы Московской в районе железнодорожного путепровода. Реализация проекта повысит среднюю скорость движения транспорта более чем в два раза и снизит время его задержки. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Заказчиком работ выступило управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани. Расчеты проводились в рамках подготовки капитального ремонта дороги на участке Московского шоссе от выезда с ТК «Барс» до пересечения Первомайского проспекта и Вокзальной улицы. Перед Simetra стояла задача оценить условия движения транспорта и предложить возможные изменения в его организации с учетом интересов водителей и пассажиров.

Транспортная модель включила три регулируемых перекрестка, а также пролегающий на территории железнодорожный путепровод. Команда инженеров провела натурные исследования трафика в «пиковые» часы, после чего разработала микромодель текущей ситуации. На основе этих данных Simetra подготовила предложения по совершенствованию организации дорожного движения – была разработана детализированная модель с учетом изменений, которые произойдут на дорогах после проведения капитального ремонта.

Эксперты также дали свои предложения по настройке режимов светофоров и их координации для лучшей пропускной способности транспортных узлов. Кроме того, были даны рекомендации по новой схеме движения на участке Московское шоссе – ТЦ «Барс». По подсчетам Simetra, реализация модели повысит показатель средней скорости движения транспорта на участке в 1,17 раз и составит 26 км/ч. Одновременно почти в три раза снизится среднее время задержки транспорта – до 71 секунды.

«Мы поддерживаем начинания регионов внедрять практику моделирования при планировании масштабных транспортных работ. На проекте перед нами стояла задача не просто проанализировать транспортные потоки, а создать условия для комфортного и предсказуемого движения. Решения, заложенные в модель, помогут Рязани двигаться быстрее, безопаснее», — сказала Елена Андреева, управляющий партнер Simetra.

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