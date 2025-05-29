ISPsystem ускоряет цифровизацию Дальневосточного ГАУ

Дальневосточный государственный аграрный университет, ключевой вуз для подготовки кадров АПК Дальнего Востока, внедрил отечественные платформы компании ISPsystem (входит в «Группу Астра») для модернизации ИТ-инфраструктуры. Это позволило университету избавиться от неэффективного использования серверов и перейти к виртуализации, сократив расходы на оборудование и ускорив цифровую трансформацию. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

Дальневосточный государственный аграрный университет (Дальневосточный ГАУ) основан в 1950 г. Специализируется на подготовке кадров для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (АПК) Дальнего Востока, сочетая традиции аграрного образования с инновационными технологиями. Университет активно сотрудничает с агробизнесом, научными центрами, вузами России и Китая. Участвует в федеральной программе «Приоритет 2030», направленной на технологическое развитие, и национальном проекте «Кадры в АПК», укрепляя роль ключевого центра подготовки специалистов для агропромышленного комплекса страны.

Ранее университет использовал физическое оборудование разных поставщиков и конфигураций по принципу «один сервер — одна система». Несмотря на рост парка серверов, их загрузка редко превышала 15–20% от мощности, а запуск новых систем, таких как «1С:Зарплата и кадры», LMS-платформы или узкопрофильные сельскохозяйственные программы, требовал дополнительных затрат на оборудование. К 2024 г. вуз столкнулся с необходимостью оптимизировать бюджет и эффективность ИТ-ресурсов для реализации программы цифровой трансформации.

Решение пришло в виде импортонезависимых продуктов ISPsystem. VMmanager — масштабируемая платформа для создания отказоустойчивой среды виртуализации — стал основой для преобразований. Решение поддерживает как аппаратную, так и контейнерную виртуализацию, изолируя виртуальную инфраструктуру от физической и абстрагируя управление ресурсами. В Дальневосточном ГАУ VMmanager позволил заменить устаревшую модель работы на виртуализацию: на одном физическом сервере теперь работает более 20 виртуальных машин с разными ОС и сервисами. Платформа автоматизировала рутинные задачи: готовая библиотека из 60+ образов операционных систем ускорила развертывание ПО, а функция создания скриптов для ВМ упростила настройку программных решений.

DCImanager позволяет из единого интерфейса осуществлять управление оборудованием, причем разных производителей и типов, вести его контроль и мониторинг состояния инфраструктуры, оперативно уведомляя о превышении допустимых показателей. В инфраструктуре вуза продукт взял на себя управление мультивендорным оборудованием — от мониторинга загрузки ЦП и RAM до диагностики и учета серверов. Интеграция с экосистемой «Группы Астра» помогла внедрить службу каталога ALD Pro, почтовый сервис RuPost и облачное хранилище, а Telegram-уведомления о состоянии инфраструктуры повысили оперативность реагирования. В планах вуза также использовать платформу виртуализации рабочих мест Termidesk VDI.

Университет не только снизил расходы на оборудование, но и подготовится к запуску Bitrix24, личных кабинетов студентов и преподавателей. «Главное преимущество продуктов ISPsystem — их совместимость с решениями “Группы Астра”. Это позволяет нам внедрять новые сервисы в рамках одной экосистемы и обращаться за помощью через единое окно. Особо отмечу профессионализм технической поддержки: даже в условиях острой нехватки ИТ-кадров на Дальнем Востоке команда оперативно решала задачи, включая те, что выходят за рамки поддержки продуктов», — отметил Данил Бурдуковский, начальник управления цифровых технологий и информационной безопасности Дальневосточного ГАУ.

«Мы рады, что наши решения обеспечили переход от неэффективной инфраструктуры к гибкой и масштабируемой среде, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов. Таким образом, Университет не только оптимизировал затраты, но и создал основу для будущего роста. Надеемся мы и впредь будем поддерживать вуз в реализации цифровых инициатив», — сказал Иван Нистратов, директор по продажам ISPsystem.