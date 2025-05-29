«ГМС Нефтемаш» перешло на T-FLEX PLM

Акционерному обществу «ГМС Нефтемаш», производителю технологического оборудования для нефтегазового комплекса в целях соблюдения сроков выпуска продукции требовалось сократить время на разработку текущих и новых изделий за счет повышения производительности работы конструкторско-технологического отдела. Для реализации поставленной цели было решено создать единое информационное пространство конструкторско-технологической подготовки производства на базе российского программного комплекса T-FLEX PLM и автоматизировать работу с нормативно-справочной информацией, существенно улучшить действующие бизнес-процессы и также перевести их на отечественное ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «Топ Системы».

В рамках проекта было необходимо решить следующие задачи: сокращение времени конструкторско-технологической подготовки производства новых изделий; переход с устаревших версий самописных программных средств на программный комплекс T-FLEX PLM; снижение санкционных рисков при использовании иностранного ПО; поддержка актуальности данных на всем жизненном цикле изделия, цифровизация данных; улучшение единых бизнес-процессов предприятия, в том числе с использованием бесшовной интеграции между программными компонентами; необходимость передачи данных в ERP.

Предпосылки и условия

Сложность проекта заключалась в том, что требовалось внедрить системы без остановки производственного процесса и в четкие сроки (полтора года). В рамках проекта было необходимо перенести данные из самописных программ и бумажного архива. Во время внедрения выявились дополнительные вызовы: консерватизм некоторых сотрудников, желающих работать «по старинке», необходимость кастомизации «коробочного» решения под требования конкретных подразделений заказчика, включая разработку новых видов ведомостей. В проекте были задействованы: Отдел главного конструктора, Отдел главного технолога, Инженерный центр, Отдел труда и заработной платы, Отдел информационных технологий.

Путь решения

В результате сравнения различных программных решений был выбран комплекс T-FLEX PLM от компании «Топ Системы» и следующие продукты комплекса: «T-FLEX PLM Сервер» – ключевой компонент для организации единого хранилища данных; T-FLEX DOCs – компонентное платформенное решение для комплексного управления инженерными данными предприятия, подготовки конструкторско-технологической документации и решения задач организационно-распорядительного документооборота; T-FLEX CAD – система трехмерного параметрического проектирования изделий любой сложности. T-FLEX CAD имеет полный набор инструментов для создания параметрических и непараметрических сборок любой степени вложенности и оформления конструкторской документации; «T-FLEX Технология» – автоматизация технологической подготовки производства.

В рамках проекта были разработаны программа и методика испытаний, а также были проведены сами испытания решения АИС КТПП. Система T-FLEX PLM была интегрирована в существующую ИТ-инфраструктуру предприятия. Единый справочник НСИ теперь связан со всеми информационными системами, информация о заказах выгружается в T-FLEX DOCs и сопоставляется с проектами. Данные о материалах из электронного справочника изделия (ЭСИ) формируют потребность для закупа и основание для выписки цехами. Состав изделия, технология и данные трудового нормирования предаются в ERP-систему для планирования производства. Функционал АРМ конструкторов и технологов разработан в соответствии с требованиями и спецификой «ГМС Нефтемаш».

Главный конструктор «ГМС Нефтемаш» Константин Константинов: «Мы оцифровали основные процессы конструкторско-технологической подготовки производства. Для этого потребовалось осуществить реинжиниринг бизнес-процессов и усовершенствовать ИТ-инфраструктуру предприятия. Проект является кросс-функциональным и затронул организацию работы нескольких ключевых отделов предприятия. Процесс внедрения и миграции с иностранных систем шел без остановки производства. Подразделения включались в проект поэтапно»

«Компанией «Топ Системы» было проведено обучение ключевых сотрудников «ГМС Нефтемаш», после чего у заказчика был создан локальный центр компетенций для дальнейшего обучения и повышения квалификации сотрудников в рамках всего холдинга, а также осуществления экспертной поддержки по ИТ-проектам. Это позволило «ГМС Нефтемаш» самостоятельно планировать и готовить новых пользователей программного комплекса T-FLEX PLM», – сказал координатор проекта от компании «Топ Системы» Алексей Бовкун.

Проект АИС КТПП относится к приоритетному направлению поддержки цифровизации бизнеса. Осуществляется в рамках федеральной поддержки направления «Цифровые технологии», которое входит в национальную программу «Цифровая экономика России».

В настоящий момент АО «ГМС Нефтемаш» первым из предприятий «Группы ГМС» запустило PLM-систему в промышленную эксплуатацию. Изначально в проекте было предусмотрено масштабирование на другие производственные предприятия холдинга. Опыт, знания и компетенции, полученные в ходе внедрения T-FLEX PLM на «ГМС Нефтемаш», активно используются другими предприятиями «Группы ГМС»: в 2024 г. на АО «Сибнефтемаш» стартовал аналогичный проект цифровизации с применением разработок, апробированных в ходе проекта на «ГМС Нефтемаш». Ведется предварительная проработка проекта на АО «ИПФ «СибНА».

На данный момент достигнуты следующие результаты:

Повышена эффективность и производительность работы конструкторов за счет создания единого информационного пространства конструкторско-технологической подготовки производства на базе современных отечественных ИТ-разработок программного комплекса T-FLEX PLM.

Осуществлен полный переход на 3D. Сокращено количество коллизий в трехмерной модели.

Сокращено количество ошибок проектирования благодаря систематизации и унификации узлов и деталей.

Систематизирован архив за счет автоматизированной подготовки комплекта конструкторской документации (КД).

Автоматизирована работа с нормативно-справочной информацией.

Проведена систематизация материалов их переработка на предмет соответствия требованиям нормативно-технической документации (НТД).

Выполнен перевод действующих бизнес-процессов с существенными улучшениями на отечественное ПО. Например, теперь используется электронное согласование конструкторско-технологической документации: технический контроль, нормативный контроль, подпись, утверждение.

Организовано получение актуальной электронной структуры и графической модели изделия.

Реализован инструмент оперативной частичной и полной замены материала в рамках сборочной единицы, проекта, заказа.

Сформирована технологическая база маршрутов и операций, назначены рабочие центры.

Началось масштабирование решения на другие предприятия холдинга «Группа ГМС» и включение их в единую корпоративную систему.

Создан центр компетенций для передачи знаний и обучения новых пользователей системы.

«Внедрение системы T-FLEX PLM на предприятии позволило получить эффективные инструменты в области управления жизненным циклом изделий и организации деятельности предприятия, а также расширить стандартные границы PLM-решений дополнительными возможностями по управлению всеми процессами, сопутствующими выпуску продукции», - отметил Константин Константинов.

В настоящий момент АО «ГМС Нефтемаш» первым из предприятий «Группы ГМС» запустило PLM-систему в промышленную эксплуатацию. Опыт, знания и компетенции, полученные в ходе внедрения T-FLEX PLM на «ГМС Нефтемаш», используются другими предприятиями «Группы ГМС»