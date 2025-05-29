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Dodo Engineering в 2,5 раза ускорила обслуживание и ремонт оборудования с помощью Naumen Service Desk

Компания Dodo Engineering, ИТ-команда Dodo Brands, автоматизировала процессы ремонта и замены оборудования в пиццериях «Додо Пицца» на базе ITSM-системы Naumen Service Desk. Сегодня через систему обрабатывают обращения более 150 пиццерий сети по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Ранее в Dodo Pizza подходы к обслуживанию оборудования различались от пиццерии к пиццерии, что мешало централизованному управлению и точному планированию. Это затрудняло прогнозирование сроков восстановления, увеличивало простой техники и снижало эффективность работы кухонь. Дополнительная нагрузка на остальное оборудование замедляла скорость приготовления заказов.

Требовалось построить прозрачный и единый процесс обслуживания и замены оборудования для всех пиццерий сети, сократить простои техники, повысить контроль над расходами и качеством выполняемых работ. В качестве решения был выбран Naumen Service Desk с развертыванием в облачной инфраструктуре.

В системе реализован сквозной процесс от подачи заявки сотрудниками пиццерии через портал самообслуживания до согласования ремонта и назначения подменного оборудования. Решение позволяет вести прозрачный учет техники и материалов, работать с прайс-листами. Чтобы отремонтировать сломанное оборудование, инженер выбирает необходимые для ремонта материалы из запасов (склада), которые также отражаются в Naumen Service Desk.

Каждая заявка содержит полную информацию — от описания поломки и технических параметров до стоимости и сроков выполнения. Такой подход обеспечил контроль за расходами и качеством выполнения работ, создал возможность отслеживать историю обслуживания оборудования и анализировать эффективность работы команд и подрядчиков. В дальнейшем планируется автоматизировать и другие сервисные направления, включая ИТ-услуги. Реализованы интеграции по REST-API с федеральными подрядчиками.

«Мы используем информационные технологии, чтобы улучшать процессы и делать стабильный качественный продукт. Благодаря Naumen Service Desk процессы ремонта и обслуживания стали прозрачными и управляемыми. Мы уже видим, как сократилось количество простоев и выросла скорость реагирования — теперь заявки обрабатываются в среднем в 2,5 раза быстрее. Улучшилось качество коммуникации между подрядными организациями и пиццериями», — сказал представитель Dodo Engineering product owner Юрий Лыков.

«В проектах, где бизнес напрямую зависит от бесперебойной работы оборудования, важно не просто фиксировать обращения, а выстраивать сквозной, управляемый процесс. Внедрение Naumen Service Desk в Dodo Engineering позволило создать прозрачную цифровую среду, где каждая заявка — это не просто задача, а элемент контролируемого процесса с отслеживаемыми сроками, затратами и результатами», — сказал Михаил Мухин, руководитель проектного офиса Naumen.

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