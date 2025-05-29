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«Белые пятна» под контролем «МегаФона»: в деревни Сланцевского района впервые пришел мобильный интернет

Уверенный прием сигнала и скорость передачи данных до 80 Мбит/с получили жители в пяти населенных пунктах Ленинградской области – деревнях Борки, Зеберезье, Кушела, Пантелейково и Рыжиково. Оператор первым установил телеком-оборудование, поддерживающее сети четвертого поколения и технологию VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты построили современные объекты связи в Сланцевском районе, задействовав комбинацию низкочастотного и среднечастотного диапазонов, что позволило создать уверенное покрытие LTE‑сети и обеспечить стабильную передачу сигнала на территории нескольких населенных пунктов.

В зону покрытия LTE попали не только поселки, но и участок проходящей через них автодороги Гостицы — Пустомержа, а также озера Кушельское и Рыжиковское, куда круглый год приезжают любители рыбалки.

«Обеспечение стабильной и доступной связи даже в малых населенных пунктах – в числе приоритетов цифровизации Ленинградской области. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем реализацию инвестиционных проектов операторов по развитию цифровой инфраструктуры региона», – сказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

«Сланцевский район Ленинградской области активно развивается, ведется планомерная работа по газификации малых населенных пунктов, появляются новые предприятия местных производителей. В свою очередь мы отслеживаем территории, где все еще отсутствует мобильная связь, так называемые «белые пятна» и в приоритетном порядке развертываем там современное телеком-оборудование. Появление стабильной мобильной сети и быстрого интернета в деревнях Борки, Зеберезье, Кушела, Пантелейково и Рыжиково еще один шаг в развитии района и улучшения условий жизни местных жителей. Теперь сотни селян смогут найти дистанционную работу, получить новые навыки на онлайн‑курсах, записаться к врачу и получить консультацию, не выходя из дома и общаться с друзьями и близкими по видеосвязи и в мессенджерах», — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.

Развитие телеком-инфраструктуры в Сланцевском районе также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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