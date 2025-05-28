В Москве появится умный жилой комплекс с «Яндекс Алисой» от MR

«Яндекс Алису» запустят в жилом комплексе SLAVA от MR. Он станет первым проектом девелопера, где появится помощник. Подключиться к домофону и камерам видеонаблюдения, заказывать пропуска для автомобилей с помощью ИИ-ассистента сможет любой резидент. Об этом CNews сообщили представители MR.

«Яндекс» в сотрудничестве с MR выходит на рынок новостроек. Голосовой помощник на основе ИИ «Яндекс Алиса» будет реализован в комплексе SLAVA. Это знаковый проект премиум-класса в центре Москвы, расположенный в пяти минутах от метро «Белорусская». SLAVA реализуется MR совместно с управляющим партнером ВЭБ.РФ.

«Мы хотим сделать жизнь резидентов наших комплексов максимально комфортной, поэтому думаем не только о том, где расположен наш объект, какой площади квартиры, но и об удобном бесшовном проникновении любых цифровых сервисов в жилой комплекс, квартиру и быт будущих жителей. При этом управление данными сервисами может быть как голосовое, так и из мобильного приложения», — сказал Михаил Филон, директор по отделке и благоустройству MR.

«Алиса» — самый массовый ИИ-ассистент, хорошо знакомый и привычный пользователям. В настоящий момент «Яндекс» фокусируется в том числе на развитии его возможностей по управлению инфраструктурой зданий, что открывает широкие перспективы для интеграции возможностей «Алисы» в современные умные жилые комплексы.

Новые решения в партнерстве с «Яндексом» дополнят концепцию MR Smart. С 2021 г. она реализована во всех комплексах девелопера. Сервис позволяет жителям воспользоваться доступными в мобильном приложении функциями мониторинга и управления элементами «Умного здания» и «Умной квартиры». Операторами цифровой платформы MR Smart являются компания Ujin, партнер MR с 2017 г., и компания «Домиленд», вошедшая в состав «Яндекса».

В ближайшее время MR и «Яндекс» планируют сделать голосового помощника доступным и в других жилых комплексах. Так, в ближайшее время умные квартиры с устройствами от «Яндекс» появятся во второй очереди квартала бизнес-класса City Bay в районе Покровское-Стрешнево, затем – в квартирах с отделкой MR Ready в премиальном квартале MOD в Марьиной Роще, а также во всех квартирах жилого комплекса бизнес-класса «Фили Сити».