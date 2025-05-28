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Т2 оснастила мобильной связью робогрузовики «ЭвоКарго» для развития автономной логистики

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил SIM-картами часть автономных грузовиков «ЭвоКарго» и установил дополнительные базовые станции на площадках внедрения для работы роботизированного транспорта на производственных и промышленных предприятиях. Т2 сотрудничает с «ЭвоКарго» в семи регионах присутствия, передачей данных оператора пользуются сотни робогрузовиков. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 расширяет сотрудничество в сферах B2B и M2M и налаживает партнерство с компанией «ЭвоКарго» – разработчиком и сервис-провайдером коммерческих грузоперевозок на базе автономного электротранспорта собственного производства. Автономный транспорт осуществляет обмен данными с использованием SIM-карты Т2. Связь оператора помогает сотрудникам распределительных центров и предприятий моментально получать данные с широкоохватной экшен-камеры и облегчать работникам мониторинг передвижения транспорта. Грузовики имеют доступ к сетям 4G, что позволяет оперативно передавать точное местоположение и состояние автомобиля в Центр мониторинга флота разработчика.

SIM-картами оператора оснащены грузовики в Москве, Ростове-на-Дону, Республике Татарстан, Томске, Рязани, Нижнем Тагиле и Череповце. Список регионов будет расти по мере масштабирования «ЭвоКарго».

Дополнительно Т2 устанавливает базовые станции на территории распределительных центров, где покрытия от соседнего оборудования может быть недостаточно. В апреле 2025 г. Т2 развернула телеком-инфраструктуру на складе в Электростали – качественной связью пользуются сотрудники маркетплейса, робогрузовики «ЭвоКарго», а также другие компании, обслуживающие склады.

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