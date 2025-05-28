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Связь в села: «МегаФон» расширил покрытие 4G в Новосергиевском районе

Жители сразу нескольких поселений в Оренбургской области получили доступ к интернету от «МегаФона». Связисты установил дополнительные базовые станции в райцентре Новосергиевка, селе Козловка и поселке Малахово. Действие оборудования также усилило покрытие в соседних Покровке, Платовке и Васильевке. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые возможности сельчан сейчас не отличаются от тех, которые есть у городских пользователей. Абоненты на комфортных скоростях могут получать государственные и муниципальные услуги, пользоваться мобильным банкингом, совершать покупки на маркетплейсах, общаться с родными и близкими не только в мессенджерах, но и по видеосвязи. Мобильный интернет без задержек и зависаний также доступен в школах, клубах, библиотеках и фельдшерских пунктах.

Новое оборудование работает сразу в нескольких диапазонах частот, что обеспечивает максимальный радиус покрытия и скорость передачи данных до 15-20 Мбит/c. Расширение инфраструктуры позволило снизить нагрузку на действующие базовые станции в районе, усилить качество связи и увеличить емкость сети.

«Инженеры компании провели работы как в крупной Новосергиевке, так и в селах с населением менее 300 человек. С запуском дополнительных телеком-объектов здесь стали активнее пользоваться услугами связи. Как итог, за год общий трафик Новосергиевского района вырос на 14%, а среднее потребление одного абонента увеличилось с 22 до 26 ГБ в месяц», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Белый.

Почти 40% населения Оренбуржья проживает в сельской местности. Одному абоненту оператора из села или деревни сейчас в среднем необходимо 26 ГБ дата-трафика в месяц. Для сравнения горожане используют за тот же период порядка 27,5 ГБ.

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