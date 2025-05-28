«Первый Бит» внедрил маркировку консервов на рыбном комбинате без потерь в эффективности производства

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал маркировку консервной продукции на рыбоперерабатывающем комбинате «Санта-Мария» без потерь в эффективности. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Обязательная маркировка рыбных консервов вступила в силу 1 декабря 2024 г. Производителям необходимо было обеспечить процессы заказа, нанесения и отчетности по кодам маркировки в сжатые сроки.

«Санта-Мария» – предприятие с широкой географией поставок, включая ХМАО, ЯНАО, Томскую область, Москву и другие регионы, выпускающее более 230 наименований продукции. До начала проекта система маркировки на производстве отсутствовала, а производственный учет велся в стороннем ПО.

В качестве партнера по подготовке к маркировке комбинат «Санта-Мария» выбрал компанию «Первый Бит», имеющую реальный опыт автоматизации маркировки на базе решений «1С», «Бит.IIoT», «Бит.MDT» и «Клеверенс». Помимо этого, на выбор партнера повлияло то, что «Первый Бит» является официальным партнером Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и «Честного знака».

«Ключевыми задачами стали автоматизация нанесения кодов на конвейерной линии с производительностью до 2500 товаров в час, минимизация ручного труда и адаптация системы для сотрудников с разным уровнем компьютерной грамотности. Особое значение имело соблюдение жестких сроков – система должна была быть запущена до 1 декабря 2024 г.», – сказал руководитель отдела по промышленной маркировке компании «Первый Бит» в Томске Тимофей Демиш.

Команда «Первого Бита» предложила комплексный подход к решению задачи. В качестве базовой системы было выбрано решение «1С:Управление торговлей», которое дополнили специализированным мобильным приложением «Бит.MDT» для терминалов сбора данных. Это решение отличает интуитивно понятный интерфейс, что было критически важно для клиента.

Так, на производственной линии установили специализированное оборудование: аппликаторы кодов маркировки, станции ручной агрегации с печатью кодов и станции предпечати этикеток.

Весь процесс внедрения занял менее двух месяцев и включал несколько этапов. Оборудование предварительно протестировали на площадке «Первого Бита» в Москве. Монтаж и обучение персонала на производстве заняли всего два рабочих дня. Обучение сотрудников проводили непосредственно на рабочих местах, что позволило минимизировать простои.

Внедренное решение обеспечило полную автоматизацию процессов маркировки без необходимости привлечения дополнительного персонала. Система позволяет операторам контролировать процесс в реальном времени с фиксацией любых отклонений с точностью до секунды.

Важным достижением стало полное соответствие требованиям законодательства – комбинат смог своевременно подготовиться к обязательной маркировке без риска штрафных санкций.

«Особо хочу отметить, что специалисты Первого Бита приехали к нам, настроили, обучили сотрудников, все проконтролировали. Сейчас мы выпускаем рыбные консервы с кодами маркировки, все работает как часы», – отметил начальник производства комбината «Санта-Мария».

Опыт «Санта-Мария» демонстрирует, что внедрение маркировки возможно без остановки производственных процессов. Ключевыми факторами успеха стали использование готовых интеграционных решений на базе «1С», предварительное тестирование оборудования и грамотная организация обучения персонала непосредственно на рабочих местах.