МФТИ и «Сколтех» открывают магистерскую программу двух дипломов для подготовки специалистов на стыке науки и бизнеса

Московский физико-технический институт (МФТИ) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») открывают магистерскую программу «Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса». Образовательный проект на стыке науки и управления с уклоном в создание и управление высокотехнологичными стартапами позволит в короткие сроки подготовить квалифицированных руководителей для наукоемких отраслей, в которых активно нуждается бурно развивающаяся российская экономика. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Очная программа двух диплома построена по сетевой модели: 2/3 программы реализуется в МФТИ как в базовой организации и 1/3 — в «Сколтехе». Подобный формат позволяет подготовить специалистов, способных развиваться как в поле фундаментальных и прикладных наук, так и в сфере коммерчески успешных технологических проектов, способных не только показывать быструю окупаемость, но и привлекать стратегические инвестиции.

Идея сетевой магистерской программы двух ведущих вузов России родилась весной 2024 г., когда студенты кафедры технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково» были приглашены пройти месячный интенсив «Мастерская Инноваций» в «Сколтехе», а студенты «Сколтеха» — курс «Проектирование, запуск и развитие венчурного предприятия» в МФТИ. Все студенты сообщили о положительном опыте.

«Создание совместной программы МФТИ и «Сколтеха» дает студентам уникальную возможность получить сразу два диплома ведущих технических вузов страны с их лучшими компетенциями технологического предпринимательства и научных исследований. Такая модель образования позволит выпускать кадры принципиально нового уровня, которые в будущем смогут масштабировать инновации в бизнес, развивая отечественную науку и промышленность», — сказала первый проректор МФТИ Елена Анохова.

Создатели программы подчеркивают, что масштабирование интенсива в полноценную магистерскую программу позволит максимально отточить механизм подготовки управленческих кадров в сфере технологического предпринимательства как для нужд российского рынка, так и в рамках государственного заказа.

«Программа «Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» разработана для тех, кому интересно строить мосты между наукой и бизнесом, создавая уникальные продукты высоких технологий. Каждый студент приходит в программу со своим рабочим проектом или стартапом, либо может присоединиться к одному из проектов партнеров МФТИ и «Сколтеха». Внушительная научно-технологическая база МФТИ в синергии с проверенными рынком бизнес-компетенциями преподавателей и наставников «Сколтеха» способны дать максимальный эффект при подготовке перспективных управленческих кадров для российской сферы высоких технологий», — сказал заведующий кафедрой технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково», генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович.

Новая образовательная программа МФТИ и «Сколтеха» объединит в себе лучшие компетенции в области технологий, науки и бизнеса.

«Партнерство «Сколтеха» и МФТИ и запуск совместной магистратуры по технологическим инновациям и предпринимательству — это не только перспективная образовательная программа. Фактически это инкубатор кадров и проектов в сфере управления на рынках высоких технологий и технологического суверенитета. Большинство альтернативных учебных программ либо не сфокусированы на техпреде, предоставляя стандартное МВА-образование, либо чрезмерно академичны и оторваны от практики», — сказал директор программы «Технологическое предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» «Сколтеха», профессор Дмитрий Кулиш.

Кафедра технологического предпринимательства «МФТИ+Сколково» («ТехПред») за почти 14 лет своего существования создала образовательные программы не только для студентов технических вузов, но и для взрослых, опытных специалистов: руководителей и предпринимателей. Доступ к сообществу студентов и выпускников значительно расширяет возможности для студентов.

Центр Предпринимательства и Инноваций «Сколтеха» наработал компетенции в области преподавания проектных практико-ориентированных курсов, в которых группа студентов с минимальным отвлечением на лекции стремительно погружается в несколько итераций прототипирования и кастдева.

Со стороны «Сколтеха» в программу включены и профильные курсы, которые усилят профессиональные компетенции выпускников. Среди таких дисциплин, например, «Современные методы и алгоритмы генеративного искусственного интеллекта», «Трансформерные архитектуры в компьютерном зрении», «Нейровизуализация и машинное обучение для биомедицины» и др.

Студенты получат доступ к дисциплинам и практикам двух институтов и смогут сформировать индивидуальный учебный план с учетом специфики своего проекта и отрасли.

Набор на программу открыт. Собеседование можно пройти уже сейчас, вступительные испытания начнутся в конце июня 2025 г. , а обучение — в сентябре 2025 г.