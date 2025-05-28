Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных

АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты привилегированного доступа от компании «Индид», российского разработчика решений в области защиты доступа. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

На основе программного комплекса Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) клиент смог организовать безопасное подключение привилегированных пользователей, сократить сроки расследования инцидентов и минимизировать риски несанкционированного доступа к критически важным ИТ-системам.

Применение Indeed Privileged Access Manager — важный этап реализации стратегии АО «Международный аэропорт Шереметьево» по обеспечению кибербезопасности в области управления привилегированным доступом. С помощью Indeed PAM организация защищает учетные записи пользователей, обладающих расширенными правами, и централизованно управляет доступом сотрудников и подрядчиков к ИТ-ресурсам. Чтобы контролировать привилегированные учетные записи, применяются строгие политики безопасности, а также технологии усиленной и многофакторной аутентификации (MFA) как при удаленном, так и при локальном подключении. Все действия пользователей, включая прохождение MFA, фиксируются и записываются в журналах событий. Это необходимо, чтобы проводить мониторинг и аудит, анализировать и расследовать инциденты.

«Повышение надежности и контроля доступа к жизненно важным информационным ресурсам – это приоритетное направление для АО «Международный аэропорт Шереметьево» в рамках реализации нашей ИБ-стратегии. Indeed PAM обеспечил высокий уровень защиты внутренних корпоративных систем и отдельных сегментов критической информационной инфраструктуры. Этот программный комплекс помогает нам соблюдать современные стандарты информационной безопасности», – отметил Владимир Обласов, начальник службы Центра кибербезопасности АО «Международный аэропорт Шереметьево».

«Управление привилегированным доступом – одна из важнейших задач в сфере информационной безопасности, которые нужно решать современным компаниям. От того, насколько надежно организации выстраивают защиту доступа к учетным данным, зависит их эффективность в условиях постоянно растущих угроз. Проект, который мы реализовали вместе с международным аэропортом Шереметьево, убедительно доказал, что российские разработки способны обеспечить высокий уровень защиты для крупнейших компаний страны и что отечественное ПО не уступает по качеству зарубежным решениям. Применение Indeed PAM повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры к внешними и внутренним информационным угрозам и позволяет соблюдать актуальные требования регулирующих органов», – сказал Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж «Индид».

В качестве ИТ-партнеров проекта, которые реализовали и внедрили Indeed PAM в АО «Международный аэропорт Шереметьево» выступили компания «Траекторий Технологий», системный интегратор в области построения ИТ-инфраструктуры, ИБ и заказной разработки и компания «Софт-пром» — российский дистрибьютор ИТ и ИБ, предоставляющий цифровые решения и средства кибербезопасности для государственных и частных компаний.