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«МегаФон» на 25% ускорил мобильный интернет в историческом центре Воронежа

«МегаФон» провел масштабную модернизацию телеком-объектов в Воронеже. В программу развития инфраструктуры попали локации в Центральном, Коминтерновском, Ленинском, Левобережном и Железнодорожном районах. За счет проведенных работ скорость мобильного интернета для жителей столицы Черноземья выросла на 20-25%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди мест, где горожане смогут пользоваться передачей данных на повышенной скорости, парки и скверы, жилые кварталы, достопримечательности и музеи. Именно в этих локациях инженеры «МегаФона» прогнозируют резкое увеличение трафика этим летом.

Связисты запустили дополнительные слои LTE в средне- и высокочастотных диапазонах, чтобы сбалансировать нагрузку на сеть и повысить качество мобильного доступа в интернет. Это позволит быстрее загружать мультимедийный контент, смотреть онлайн-трансляции и общаться в социальных сетях даже в часы пиковых нагрузок.

Скорость передачи данных выросла в историческом районе Акатово – около хореографического училища и вблизи объекта культурного наследия регионального значения «Флигеля Вандаловского», который готовят к реставрации. Технические мероприятия улучшили параметры сети у достопримечательностей: дом-музей поэта И.С. Никитина, дом архитектора имени П. П. Даниленко и тематический музей «Петровские корабли», чья экспозиция рассказывает о развитии кораблестроения в Воронеже и России.

Новые скорости мобильного интернета обеспечены в парке Победы, скверах Комсомольский и Дубрава, а также в парке культуры и отдыха «Дельфин». Проведенные работы ускорили интернет для посетителей торговых и развлекательных центров «Арена», «Галерея Чижова», «Парнас» и «Европа».

«Мы активно развиваем телеком-инфраструктуру в столице Черноземья. В преддверии лета особое внимание уделяем местам отдыха на свежем воздухе, культурным учреждениям и достопримечательностям города, – отметил директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин. – Объем интернет-трафика, который генерируют жители областного центра, ежегодно растет. Только в апреле этот показатель увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При такой динамике трафика обеспечить высокую скорость интернет-доступа помогает эффективное перераспределение частот в LTE-стандарт. Работы проводятся оперативно и не требуют установки новых базовых станций».

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