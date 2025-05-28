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«Кросс технолоджис» и Axel Pro обеспечат бизнес отечественными NAC-решениями 

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и продуктовая студия Axel Pro объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. Соглашение направлено на усиление качества клиентской поддержки и сервисного обслуживания, а также на создание синергии в разработке инновационных решений для рынка. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

В рамках сотрудничества компании объединят экспертизу в сфере кибербезопасности, автоматизации и защиты данных, что позволит российскому бизнесу получить доступ к расширенному портфелю решений.

Заказчики «Кросс технолоджис» смогут интегрировать продукты Axel ProAxelNAC, LogIQ и «Шерлок», покрывающие задачи от управления сетевым доступом до безопасной разработки ПО. Партнерство также предусматривает совместные образовательные инициативы, включая вебинары, отраслевые конференции и исследовательские проекты.

Особое внимание компании уделят импортозамещению: благодаря наличию решений Axel Pro в реестре отечественного ПО, клиенты смогут заменить устаревшие зарубежные системы на российские аналоги, соответствующие требованиям регуляторов.

«Сотрудничество с «Кросс технолоджис», компанией, обладающей опытом и знаниями в области информационной безопасности, позволит нам предложить большему числу клиентов надежные решения, отвечающие самым современным требованиям и обеспечивающие реальную защищенность», – сказал операционный директор Axel Pro Денис Гущин.

«Благодаря наличию решений Axel Pro в реестре отечественного ПО, наши текущие и потенциальные заказчики смогут заменить устаревшие зарубежные системы на российские аналоги, соответствующие требованиям регуляторов. Сотрудничество с Axel Pro – это шаг к укреплению технологического суверенитета российского бизнеса. Продукты не только входят в реестр Минцифры, но и доказали эффективность в реальных условиях, имеют различные интеграционные модули, что критически важно в условиях растущих и постоянно меняющихся киберугроз», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

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