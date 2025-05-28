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К началу лета 2025 г. МТС ускорила мобильный интернет в Астрахани и пригороде

МТС модернизировала сеть LTE в Астрахани и пригородных населенных пунктах. Технические специалисты компании обновили оборудование на 48 базовых станциях, что позволило на 25% увеличить скорость мобильного интернета для жителей и гостей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках модернизации на ряде базовых станций был запущен дополнительный слой LTE в частотном диапазоне 2100 МГц, который имеет больший радиус покрытия и позволяет увеличивать скорость передачи данных по сравнению с другими диапазонами. Это повысило пропускную способность сети и обеспечило более стабильную передачу данных даже при высокой нагрузке. Расширение полосы частот LTE обеспечивает более эффективное использование спектра и увеличивает объем передаваемой информации.

«С началом лета в Астраханскую область традиционно приезжает больше гостей, и сами жители активнее проводят время на дачах. Мы заранее подготовились к росту нагрузки на сеть в самых загруженных и популярных зонах — от центра Астрахани до дачных товариществ. Благодаря расширению частотного диапазона в городе и за его пределами доступен быстрый мобильный интернет», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

Работы по развитию сети LTE МТС в Астраханской области продолжатся в течение всего 2025 г. Особое внимание телеком-специалисты уделяют местам с плотной застройкой, популярным туристическим направлениям и садовым товариществам.

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